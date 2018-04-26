​Виктор Черномырдин вновь посетил Сургут

Фото Александр Шумай. Полет из Сургута в Москву на самолете им. Черномырдина – событие, достойное селфи своей уникальностью

Аэропорт Сургута стал первой площадкой, на которую приземлился самолет «Виктор Черномырдин». Boeing 767-200 с бортовым номером VP-BAG принадлежит авиакомпании «Ютэйр» с базой во Внуково.

В маршрутном листе Сургута нет: борт летает за Приполярный круг и за границу России. Но появление этого боинга на летном поле Сургута – явление неслучайное. Именно сургутяне предложили авиакомпании идею назвать самолет именем известного политика и газовика, которому в апреле исполнилось бы 80 лет. К тому же именно из сургутского аэропорта Ютэйр начал эксплуатацию данного типа воздушных судов.

- Идея назвать самолет именем Черномырдина принадлежит коллективу нашего завода, который носит его с 2012 года, - рассказал siapress председатель профкома Сургутского ЗСК Алексей Иванцов. – С этим предложением мы обратились к нашему бывшему руководителю, сегодня - члену Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрию Важенину, он его поддержал и передал губернатору Югры Наталье Комаровой. От рождения идеи до ее реализации в итоге прошло всего чуть больше месяца.

Кстати, Юрий Важенин оказался в числе пассажиров, улетающих из Сургута «презентационным» бортом.

- Не знаю, как изменятся ощущения от полета. Проверить надо. Но сама идея мне очень понравилась. Важно, чтобы о таких людях как Виктор Черномырдин оставались не просто две даты - рождения и смерти. А оставалась память - добрая, хорошая, правильная. Чтобы дети и внуки знали, какую яркую и правильную жизнь прожил Виктор Степанович Черномырдин. Поэтому решение присвоить его имя самолету - очень правильное, - отметил сенатор.

Именами замечательных людей - летчиков, нефтяников, геологов - авиакомпания "ЮТэйр" называет свои самолеты с 1999 года. Борт «Черномырдин» стал шестнадцатым в этом списке.

- Этот самолет выполняет маршруты из Москвы по странам бывшего СССР: в Ташкент, Бухару, Душамбе. Летает в Анадырь и Сабетту. И даже в Санью - Китай. Имя Виктора Черномырдина вновь связало бывшие советские республики и дружественные государства, - считает советник генерального директора ПАО «АК «Ютэйр», первый вице-президент компании "Ютэйр - Вертолетные услуги" Владислав Кравченко.

Справка:

Виктор Черномырдин – государственный деятель СССР и Российской Федерации, министр газовой промышленности СССР, первый глава Газпрома, председатель правительства РФ. При его непосредственном участии в 1984 году был организован Сургутский ЗСК.