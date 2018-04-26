​Точка кипения

16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера Telegram. Несмотря на то, что все прекрасно понимали, что обойти ее не составит труда, ведомство все равно приняло решение заблокировать мессенджер.

В первые дни блокировки увеличилось количество скачивания различных VPN и прокси-сервисов. Пользователи просто поставили себе дополнительное ПО и продолжили общаться в привычном для себя мессенджере.

И всё бы ничего, но эта ситуация не устроила Роскомнадзор, и ведомство провело волну блокировок, вследствие которых пострадали онлайн-магазины, сервисы доставки, стриминговые сервисы и другие мессенджеры, которые, по сути, являются прямыми конкурентами Telegram. Под раздачу попали и крупные компании: Google, Amazon, Microsoft. Перестало работать ВСЕ, но не Telegram. И чем дальше это все заходит, тем больше пользователей сталкиваются с проблемами.

Эксперты оценили ущерб от действий Роскомнадзора на миллионы долларов. Заблокированы сервисы, которые не имеют абсолютного никакого отношения к этим разборкам.

Почему Роскомнадзор может себе позволить такие действия и оставаться при этом безнаказанным? Законно ли это?

Накануне появился документ, согласно которому Роскомнадзор предлагает блокировать сайты на основании судебных решений по административным делам в рамках закона об информации. Некоторые эксперты предположили, что ведомство хочет добавить новое основание для внесения в список запрещенных сайтов, чтобы легализовать массовые блокировки, проводимые в попытках ограничить доступ к Telegram.

«Вероятно, в надзорном ведомстве поняли, что блокировка всех IP-адресов происходит на весьма сомнительных основаниях, и решили оперативно и непублично устранить этот пробел и таким образом подвести правовую базу под свои действия», — заявила директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Очевидно, что блокировать все подряд — это не выход и не решение проблемы. Где та точка, на которой Роскомнадзор остановится? Ведомство рассчитывает, что Telegramсдастся? Такого точно не случится.