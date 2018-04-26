Чтобы решить проблему Сургутских дорог необходимо порядка 2 миллиардов рублей

Друзья, в Сургуте много дорог, которые требуют ремонта. Чтобы разом решить эту проблему, необходимо порядка 2 миллиардов рублей. Сумма для города неподъемная. Поэтому каждый год составляется список городских дорог, которые подлежат ремонту. И вот по каким критериям происходит отбор:

Наличие маршрутов движения городского пассажирского транспорта;

Наличие социально значимых объектов;

Техническое состояние объектов (визуальная оценка покрытия дороги по прочности);

Период времени, прошедший после выполнение ремонтных работ;

Количество обращений граждан, юридических лиц, депутатов, ГИБДД города Сургута, поступивших от разных источников за календарный год, предшествующему принятию решения.

Обращаю ваше внимание на последний пункт. Чем больше будет заявлений, в том числе и от жителей, по конкретной дороге, тем выше шанс, что она войдет в список на ремонт. Поэтому призываю вас не оставаться равнодушными, а писать письма в ГИБДД или на наш городской портал tvoysurgut.ru!