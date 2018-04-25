Квартирный ответ. Почему мебель-трансформер – идеальное решение для малогабаритного жилья?

По статистике весна и лето – это самая горячая пора ремонта. Зачастую даже одно единственное приглянувшееся на витрине кресло, может подвигнуть на домашний переворот. Но решиться на перемены недостаточно. Важно продумать, как создать уют и комфорт в доме, и не забыть о просторе и эргономичности. Как учесть все мелочи и сэкономить место? Экспертом в этом вопросе выступил сургутский дом мебели «Камея».

Днем гостиная, а вечером спальная

Идеально для однокомнатной квартиры подойдет мебель-трансформер. Для малогабаритногожилья большая двуспальная кровать — это весьма расточительно. Тогда как шкаф-диван-кровать не только сэкономит пространство, но и позволит разместить гостей. Ночью уютная гостиная трансформируется в спальное место. Более того, в подобных моделях предусмотрено вместительное внутреннее пространство для хранения бытовых мелочей и постельных принадлежностей.

Видео с канала Lyubov

Стильно, модно, молодежно

С первого взгляда не понять, что одна из половин шкафа сдвигается, и мы получаем полноценную кровать. Ящики вместительные, но при этом конструкция не выглядит громоздко. Таким образом, имеем максимальную эргономичность. Эта модель обычно привлекает молодежь, ее часто предпочитают для подростковых комнат, так как удобство и легкость сочетаются с оригинальностью.

Украшение любого интерьера

Диван- кровать округлых форм станет украшением вашей квартиры, и излюбленным местом проведения вечеров в дружной компании. В сложенном виде конструкция занимает немного места, однако может превращаться в большое спальное место. Выкатной механизм раскладывания дивана обеспечивает простоту трансформации: достаточно потянуть за нижнюю часть основания каркаса, переместить откидную половину матраса и зафиксировать. Данный предмет мебели обладает плавными линиями. Это позволяет ему гармонично вписываться в интерьер и выглядеть оригинально.

Все лучшее — детям

Выдвижные кровати для детских комнат сейчас на пике популярности. Мебельный комплекс обычно включает в себя две кровати, одна из которых выдвигается из общего корпуса, а также ящики для хранения вещей. Есть еще более практичная модификация: помимо всего перечисленного внутри спрятаны две столешницы, которые становятся рабочим местом для детей. При выборе детской мебели особенно важна безопасность, поэтому верхний ярус таких моделей расположен не слишком высоко. А главное — малышам такие кровати очень нравятся!

Столик превращается…

Стол-трансформер из журнального столика легко трансформируется в обеденный. Казалось бы, идея не нова, но современное ее исполнение впечатляет. Семь позиций фиксации обеспечивают удобное расположение при любой высоте посадочного места. Ножки модели, расположенные крестом, позволяют находиться за столом, без ощущения дискомфорта. А столешница может принять два положения, если ваше мероприятие из узкого круга гостей перерастет в большую компанию.

Кухня как в Голливуде

Одна из главных причин, почему хозяйки мечтают о кухонном острове — его стильный внешний вид и кинематографичность. Это то самое место, где в голливудских фильмах часто сконцентрировано пространство дома. Нашим традиционным отечественным кухням так не хватает этого простора! Сегодня многие новоселы могут себе это позволить.

Конструкция имеет множество плюсов: с ее помощью зонируют территорию (например, в студиях разграничивают кухню и комнату), появляется дополнительное пространство для хранения посуды, продуктов. Также остров может служить столешницей для подготовки еды к последующей обработке, а может вмещать плиту, раковину, духовой шкаф.

Кадр из к/ф «Исчезнувшая»

Все представленные в обзоре модели эксклюзивны, а также имеются в наличии в доме мебели «Камея». Любой выбранный мебельный объект может стать таким, как вы мечтали: цвет, ткани и материалы, даже мягкость-жесткость матраса будет подобрана индивидуально для каждого клиента.

Не всегда покупатель обладает пространственными мышлением – многие не могут представить расположение мебельных конструкций в собственной квартире. В таком случае, специалисты мебельного дома могут создать уникальный дизайн-проект, исходя из ваших предпочтений, размеров квартиры и ее общего стиля.

Справка siapress.ru: Дом мебели «Камея» представляет свои услуги на рынке Сургута уже 26 лет и находится по адресу Энтузиастов, 21а. Электронный каталог товаров можно посмотреть здесь.