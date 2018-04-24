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​Как два депутат все администрацию «сделали»

«Крокодил не ловится, не растет кокос

Плачут богу молятся, не жалея слез

Чтоб они не делали, не идут дела

Видно, в понедельник их мама родила»

Из песенки «Остров невезения»

После опубликования своего крайнего блога про поросят, вернее после комментариев и после бесед со знакомыми, я еще больше убедился в том, насколько мы легко демонизируем людей. Демонизируем с удовольствием, самозабвенно, смакуя и получая удовольствие. Готовы отдаться с потрохами любой, даже самой нелепой конспирологической идее. Неудачников, которые каждым своим действием подтверждают свою ничтожность, продолжаем считать злыми гениями. Нет и еще раз нет! Команда мэра – это не сплоченная жесткой дисциплиной банда головорезов из «Черной кошки»! Это даже не те потешные и пугливые разбойники из бременских музыкантов. Но это один в один дикари из песни «Остров невезения» которые, как известно, на лицо ужасные но добрые внутри.

«Дикари» которые из кожи вон лезут, чтобы понравится сургутянам. Ведь практически все провалы этой команды, которые получили широкую известность и стали их визитной карточкой, это ничто иное как попытка быстро и дешево понравится жителям. Да, да – и «Сайма», и «теплые» остановки, и «покраска» заборчиков, и «революционный» ремонт дорог (который в этом году превратится в катастрофу), и еще многое, что еще было проделано по причине банального популизма. И в целом эта теория «популизма в качестве малых дел» в других местах работает практически безотказно. Поставил детскую площадку, разбил клумбу – и дело в шляпе. Быстро, дешево, зато пиара вагон и маленькая тележка. Но эти ребята и этого не могут. Вся теория малых дел превратилась в теорию большого фиаско. И вот вам еще один наглядный пример полной импотенции нашей исполнительной власти. Пример, который так красноречиво подтверждает принцип «хочется, но не можется».

Около месяца назад появилась информация о том, что в нашем городе планируется некое голосование, в рамках которого сургутяне могут выбрать, в каком порядке будут благоустраиваться общественные территории. Предлагалась проголосовать за первоочередность благоустройства четырех общественных пространств. Два в районе ЖД – парк в 40-м микрорайоне и сквер «Театральный». Одно возле Дворца торжеств. И набережная возле СурГУ.

Обычно суть процесса сбора общественного мнения это имитация. Информация с вопросами размещается разве что на сайте администрации, куда никто не заходит, а так же в «Сургутских ведомостях» которые никто не читает. Мнений жителей нет, но формальности соблюдены. В этот же раз было все иначе. Были задействованы практически все СМИ, социальные сети, другие ресурсы, и даже страницы этого портала. К организации голосования подключены все пункты работы с населением, ТОСы, МКУ «Наш город», управление по природопользованию. По всему было видно, что для администрации это голосование – способ позаигрывать с населением. И что это заигрывание для исполнительной власти было очень важно. Что же из этого вышло? А вышел как обычно стыд и срам.

Дело в том, что голосование осуществлялось в пунктах работы с населением, которых было двадцать один. Всего проголосовало 2300 человек. Так вот практически половина проголосовавших, а именно 1100 человек, пришлось всего лишь на один пункт, который находится на ЖД. В других же 20-ти пунктах количество проголосовавших колеблется около 50 человек, от 26 до пару сотен. Пункт «чемпион» находится на территории двух избирательных округов депутатов Гужвы и Пахотина, которые и смогли организовать такое голосование. Естественно, что в данных условиях победили общественные пространства, расположенные на ЖД.

Но речь не об этот, речь о том, что эти депутаты смогли привлечь на свой участок в 20 раз больше людей чем администрация! Притом, что и ТОСы и МКУ «Наш город» существуют ровным счетом для того, чтобы «осуществлять взаимодействие» с людьми, и им именно за это платятся бюджетные деньги. ТОСы обошлись в 2017 году нашему бюджету в 21 млн рублей. МКУ «Наш город» в 38 млн рублей. Плюс на информирование о деятельности власти выделяется из бюджета 35 млн рублей. То есть два депутата бесплатно (по крайней мере, для бюджета) оказались в двадцать раз эффективней контор, которые обходятся нам в 60 млн рублей в год!

В общем – чтоб они не делали, не идут дела.

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Сегодня в 14:38, просмотров: 102, комментариев: 3


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Комментарии:
Сургутянин
не нравится
Сегодня в 15:06
Вездесущий Сергей Глинских как всегда в курсе всего происходящего) А вы сами то голосовали за благоустройство территории?
Сергей Глинских Сургутянин
не нравится
Сегодня в 15:11
Нет.
Сургутянин Сергей Глинских
не нравится
Сегодня в 15:14
Как же так, человек с настолько активной гражданской позицией и не голосовал?

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Мнения

​Как два депутат все администрацию «сделали»

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