На сайте администрации сургутянам предложили ознакомиться с эскизным проектом обустройства парка «За Саймой».

Свои предложения и замечания по проекту горожане могут направить на электронку до 10 мая или сообщить по телефону.

Признаюсь, когда открывала документ, ожидала, что идеи будут оторванными от реальности, но проект меня приятно удивил.

В октябре прошлого года я написала блог «За парки», где обозначила свою позицию, что в парке надо максимально сохранить деревья, а не впихивать на территорию все, что только не пожелают горожане.

Вот краткое содержание того, что хотят оборудовать «За Саймой». По проекту зеленые насаждения тут сохранятся, что радует:

«Панда-парк» для детей и взрослых — отличная идея. Как и открытая сцена, площадка для мероприятий и прогулочная дорога-мостовая над водой:

Как хозяйка собаки, очень обрадовалась идее создать площадку для выгула и дрессировки четвероногих. Да, она не такая большая, как хотелось бы (25х75 м), но дареному коню…

Хорошо, что власть услышала горожан, которые голосовали за наличие в парке кафешек. При грамотном руководстве заведений и контроле со стороны администрации, думаю, не должно быть пьяных дебошей:

Идея с лодочной станцией с прокатом лодок и катамаранов мне нравится. Главное, чтобы плыть не пришлось по грязной воде (а для этого надо основательно почистить реку)

Мосты, для того, чтобы развести пешеходов и спортсменов однозначно нужны. Правда есть сомнения, что горожане будут придерживаться правил.

Несколько идей у меня вызвали сомнение. Например, открытый бассейн. Зачем он сургутянам, когда жаркое лето у нас длится от силы два месяца? Как будут ограничивать посещение — только при предоставлении справки как в обычные бассейны?

Трасса для катания на собачьих упряжках и вольеры для животных. Просто не понимаю, есть ли такая большая потребность в этом? Или это просто еще способ пополнения бюджета? Площадка для йоги тоже вызывает вопросы, но если есть спрос, то почему нет?

Также в парке «За Саймой» хотят обустроить сеть велодорожек, прокат велосипедов и роликов, лыжную трассу, детские площадки, ледовые катки, фонтаны, аттракционы и прочее. Бань, кстати, по плану больше нет.

Читайте предыдущий блог автора «Плохому учим?»