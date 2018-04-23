​Покажи мне как

Бизнессмен Олег Тиньков, обсуждая тему нехватки квалифицированных программистов в российских технологических компаниях, посетовал на низкий уровень среднего образования: «Когда на уроках труда вместо скворечников будут учить программировать, мы сможем на равных конкурировать с мировыми компаниями и выбирать лучших из лучших». Позвольте присоединится к дискуссии.

Полагаю, под уроками труда банкир все же подразумевает учебно-производственную практику, ибо в нашей системе образования этот предмет заканчивается в восьмом классе, и давно уже переименован в технологию. Соглашусь, что к преподаванию технологии у меня тоже много вопросов. Об этом siapress.ru писал еще пять лет назад в материале «Без труда».

Мы снова спросили учеников о том, над чем сейчас они трудятся. Особо ничего не поменялось: вытачивают из бруска дерева кухонную утварь, подставки под чашки, изучают азы работы с металлом на декоративных шкатулках, пробуют держать инструмент.

На мой взгляд, если школа располагает оборудованием, станками или хотя бы инструментом, это в общем-то неплохо. Больше вопроса к теме урока. Пионеры два десятка лет строгали табурет, затем, скворечники, лопатки. Вероятно, пора строгать что-то более интересное самим подросткам. Модели самолетов, скейты, какой-то спортивный инвентарь...

Но все же не уроки программирования!

Уроки труда (технологи) – это возможность засучить рукава и попробовать себя в деле. Не всем быть интеллигентами-белоручками, экономистами и юристами. На мой взгляд, взращивание толковых специалистов для крупных технологических компаний вообще не связано со школьной программой. Скорее, вопреки.

Я удивлюсь, если те десять IT-специалистов, которых американские компании переманили из банка Тенькова, стали такими востребованными благодаря школьным урокам информатики или вузовскому диплому.

Чаще истории асушников начинаются примерно так: «У всех в моем классе уже были компьютеры, а я только мечтал…», «Училка по информатике абсолютно не понимала, зачем она здесь, и когда начался «Паскаль», мы просто сбежали… «После первой лекции АСУ в универе, я понял, что здесь меня не научат работать…», «Мы с друзьями просто шутили, а потом взломали систему…»

К чему я веду? Если в школьное расписание, между лит-рой и физ-рой, хладнокровно втиснуть программирование, то мы рискуем вообще остаться без доморощенных IT-специалистов. С большой вероятностью курс пройдет мимо ушей. В спешке, с зубрежкой, скучной информатичкой. Безусловно, старшие классы – это самое время для введения основ профессии, будь то программирование, предпринимательство, энергетика или химбио, физмат, профессиональный спорт. Только не из-под палки, не массово, а прицельно, с институтом наставничества.

«В школе об информатике (а уж тем более о программировании) я имел поверхностное представление. А в университете задачи, которые ставили перед студентами, не отвечали современным запросам, — рассказывает один из таких штучных айтишников. — В итоге могу сказать, что все знания, умения и навыки, я получил от наставника. Этот компьютерный гуру доступным языком поделился со мной своим опытом, показал, как писать программы, «понимать» язык, успевать за переменами. Теперь однокурсницы с красными дипломами звонят мне, и просят о помощи. Да, они на хороших должностях, но понимания - ноль».

Профориентация в первую очередь идет из семьи, затем наставничество и потом уже — школа. Не случайно сильны известные династии медиков, спортсменов, бизнесменов и т.п. А системе общего образования просто некогда этим заниматься — с ее ЕГЭ, ГЕА. Некогда даже четко выявить профессиональную предрасположенность старшеклассника, чтобы он не метался от лириков к физикам. Сам Тиньков, помнится, после школы на шахте работал? А стремление побеждать, полагаю, обрел в велоспорте, а не из учебника по экономике?

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