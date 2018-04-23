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Как Сургут теряет себя

«Сибпромстрой» отозвал 30 млн рублей, которые еще год назад хотел дать на реконструкцию Дома пионеров, потому что никаких внятных действий по «освоению» этих денег за целый год не произошло. Не произошло даже невнятных действий – вопросом Дома пионеров городская власть просто не занималась. В итоге эти 30 млн рублей пошли на строительство храма «Умиление» к визиту патриарха Кирилла. По иронии судьбы, сразу после этого в бюджете нашлись 2 млн рублей на проект реконструкции, но крупный спонсорский пакет уже ушел в другую сторону, искать деньги для Дома пионеров придется фактически с нуля.

А еще в Сургуте уже год на грани финансового краха балансирует баскетбольная команда «Университет-Югра», которая весной 2017 года стала чемпионом второй по статусу лиги в России, а сезон 2017-2018 года начинала в попытках собрать саму себя без какого-либо внятного финансирования. И каким-то чудом собралась, заняла четвертое место в регулярном чемпионате и в тяжелейшей борьбе с кучей травм и понимания, что денег нет, и не будет, проиграла «Новосибирску» в четвертьфинале. Теперь неизвестно, как и в каком составе она соберется к следующему сезону. Окружные чиновники говорят им: «Денег на вас нет, переходите в лигу ниже рангом», городские чиновники не говорят ничего, и только несколько высокопоставленных энтузиастов бьются за спонсорские контракты, чтобы спасти команду. А ведь это – потенциально крутой спортивный, статусный, экономический, имиджевый продукт. Понятно, что спортивный клуб должен сам отвечать за свою жизнь, но система финансирования спорта в России такова, что без участия власти с этим никак. Но этим, как и Домом пионеров, просто никто не занимался.

А еще в Сургуте стоит долгострой – Станция юных натуралистов. Предыдущая власть (безуспешно) попыталась поговорить о его завершении, нынешняя хочет его снести, а ведь это мог быть классный образовательный и научный проект. Им, как и Домом пионеров, никто не занимается.

А еще несколько лет назад город встрепенулся от осознания, что мы можем получить собственный планетарий. Правда, вместо него на перекрестке Островского-Мира уже пять лет строится храм, но ведь мысль о планетарии, согласитесь, греет. Было бы круто поставить его, например, рядом со станцией юннатов. Но этим тоже никто не занимается.

Список можно продолжать и продолжать: в городе нет приличного здания театра, нет места для проведения крупных выставок или конгрессов, нет поражающих воображение музейных площадок (к слову о «Вершине»), много чего нет. И мы точно знаем, что этим никто не занимается.

На все это – то есть буквально на все, что я перечислял выше – нам скажут одну формулу: «Денег нет». Напрашивается мысль о том, что денег действительно стало меньше, причем у всех – и у бюджета, и у потенциальных спонсоров – и императив «не до жиру – быть бы живу» приобретает критическую актуальность. Возможно.

Правда, получается, что на храм «Умиление» и на Троицкий собор деньги с какими-то натяжками и допущениями есть, а на спорт, науку, театр и еще на кучу чего их нет. То есть императив о тотальной экономии все же не работает. Жизнь продолжается, люди зарабатывают и тратят свои деньги, бизнес худо-бедно инвестирует в новые проекты, но где Сургут на этом, пусть даже вялом празднике жизни?

А нигде. Потому что этим, как я писал выше, никто не занимается. Городские чиновники хвалились, что сделали «Инвестиционный портал Сургута», и, наверное, ждут, что вот-вот двери в администрацию снесет толпа бизнесменов, желающих побыстрее вложить свои миллиарды в наш город. Но город не справился с элементарным проектом Дома пионеров, на который Николай Сторожук просто вывалил 30 миллионов рублей – найти еще 30 и дело в шляпе: делай там музей СССР, музей сургутского образования, музей чего угодно – и собирай пиаровские сливки, не затратив никаких бюджетных денег. Но этим никто не занимался.

Мораль проста: деньги на самом деле есть. Они всегда есть, но раньше их добыть было проще, сейчас – сложнее, но добыть можно. Если у тебя (власти) есть видение и реальный план развития города, не филькина грамота, которой ты пудришь мозги своим жителям и начальству из Ханты-Мансийска, а который показываешь взыскательным и придирчивым инвесторам, и они понимают, что это не фуфло, и верят тебе. Если у тебя есть пачка конкретных бизнес-планов и проектов, из которых человек с кучей миллиардов выбирает тот, который ему по душе, и все согласования и процедуры для него пролетают в считанные недели. Если ты готов бегать с этими планами и пытаться впихнуть их в каждую форточку возможностей и добиваться, чтобы деньги вложили именно в твой город, а не в какой-нибудь другой.

Но если энергии, ума и желания хватает только на то, чтобы сидеть и повторять мантру «денег нет», то ничего и не будет. И деньги, которые на самом деле есть, перетекут в другие места, где люди за них бьются и доказывают, что там этим деньгам будет лучше. Но это полбеды. Беда наступит (или в случае с Сургутом уже наступила?) в тот момент, когда к потоку утекающих денег присоединится поток людей. Их вернуть уже практически невозможно.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Местная безответственность».


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Сегодня в 16:58, просмотров: 202, комментариев: 1


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Комментарии:
Маня
не нравится
Сегодня в 18:02
"Вопросом Дома пионеров городская власть просто не занималась". Хотелось бы обратиться к господину Шувалову: "Год назад вы уверяли горожан, в том числе инициативную группу старожилов, что здание будет восстановлено, деньги есть. Уже определились с заполняемостью, выбрали попечительский совет. Народ вам поверил. Зачем вы врали?

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