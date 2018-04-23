Приближается 9 мая — праздник, который отмечает каждый гражданин России. Я уверен, значение этого дня нельзя переоценить. Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в этом году решением Думы нашего города выплатим более 7 млн рублей всем жителям, испытавшим тяжести военного времени. Их в нашем городе более тысячи — это люди старшего поколения, которых мы должны поддерживать. Благодаря их труду и выдержке мы, Слава Богу, не знаем, что такое война.