Полетели? Как сургутяне отреагировали на запуск бумажных самолетиков// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

В минувшее воскресенье все пользователи мессенджера Telegram (запрещен в России) получили следующие сообщения:

На личной странице VK создателя Telegram Павла Дурова также появился пост, призывающий поучаствовать в акции по запуску воздушных самолетиков в небо в поддержку свободного интернета.

Акция коснулась и сургутян: жители города делились в соцсетях фотографиями своих самолетов, обсуждали действенность и целесообразность фешмоба.

Кстати, мнения разошлись, одни отстаивали позицию Digital resistance, аргументируя своими конституционными правами, свободами, а также количеством пользователей полюбивших мессенджер.

Напомним, Digital resistance или «Цифровое сопротивление» - интернет движение, созданное Павлом Дуровым, после новости о блокировке Telegram в России. Логотипом выступила собачка VK в черном капюшоне.

Кстати, логотип так полюбился интернет-пользователям, что они косплеели собственных псов, под участников «Цифрового сопротивления».

Что касается сургутян, не оценивших идею пуска бумажных эскадрилий, основной причиной их недовольства стал мусор.

Однако людей можно понять, не каждый хочет увидеть подобную картину под своими окнами.

Есть и те, кто поддерживает блокировку мессенджера.

И те, кто остаются равнодушными к происходящему.

Если оценивать в общем, жители страны активно участвовали в акции. Многие подошли к созданию бумажных авиалиний с креативом.

А в сети набирает популярность запуск габаритного картонного самолета в рамках акции.

По итогу, сегодня ночью, Павел Дуров поблагодарил за поддержку единомышленников, запустил хештег #sundaypaperplane, а также заявил, что следующий пуск планируется 29 апреля в 19.00 по местному времени.

Обзор соцсетей за предыдущую неделю читайте здесь.