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Кто виноват, если на машину упала сосулька? // СИА-ПРЕСС отвечает

kamchat.info
kamchat.info

СИА-ПРЕСС решил ответить на актуальный с наступлением оттепели для автовладельцев вопрос о том, кто же будет виноват, если на машину упадет сосулька или глыба льда и причинит вред транспорту.

Так, если автомобиль был припаркован возле дома, то возмещать причиненный вред придется управляющей компании (или ТСН). Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, организация, обслуживающая жилфонд, обязана сбрасывать на землю накапливающийся на крышах снег и перемещать его в прилотковую полосу. Причем удаление наледей и сосулек должно производиться по мере необходимости, а не по какому-либо графику. Кстати, даже если авто было припарковано впритык к стене дома — УК все равно должна будет понести ответственность.

Если машина стояла возле частной компании, то отвечать за падение сосулек будет собственник здания.

Кстати, случаев, когда автовладельцу откажут в возмещении ущерба, совсем немного: если автомобиль был припаркован на территории, огражденной сигнальной лентой, говорящей о возможном падении сосулек.

Если же машина, например, стояла под знаком, запрещающим остановку или стоянку, или рядом висела предупреждающая табличка, то это не является причиной для отказа.

Если у автовладельца нет КАСКО, то для того, чтобы получить возмещение, нужно вызывать участкового, чтобы он зафиксировал факт причинения ущерба (самому пострадавшему тоже не помешает сделать свои фото). Потом водитель подает заявление в УМВД с требованием возбудить уголовное дело на собственника здания или УК. Также необходимо произвести оценку причиненного ущерба в экспертной организации, а уже потом подавать в суд.

Читайте предыдущий материал этой рубрики «Куда убирают предметы, принесенные на акции памяти?»

Свои вопросы для рубрики «СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ» вы можете присылать на электронную почту suleymanova@siapress.ru!


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Сегодня в 12:58, просмотров: 64, комментариев: 0


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