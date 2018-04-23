Лишь пятая часть голосующей аудитории siapress.ru постоянно принимает участие в общих собраниях жильцов своего дома // ИНФОГРАФИКА

Менее пятой части голосующей аудитории siapress.ru (18,8 процента) заявили, что постоянно принимают участие в общих собраниях жильцов своего дома. Ещё 26,8 процента опрошенных отметили, что тоже принимают участие в таких собраниях, но периодически. В свою очередь 26,8 процента участвующих в опросе заявили, что вовсе не ходят на такие собрания. Крайне редко принимаю участие в подобных мероприятиях 27,6 процента респондентов.