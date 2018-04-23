Эволюция ослов

Почти 60 лет этому выступлению Аркадия Райкина. Про ослов. Посмотрите.

Это — великий советский актер. На сцене советского театра. Съемка велась государственным советским телевидением. Показано в эфире (прямом) советского же ТВ. Страна в окружении всех мыслимых и немыслимых врагов. Холодная война чуть не перешла в третью горячую, ядерную.

Посмотрите еще раз.

Мыслимо ли нечто подобное в эфире сегодняшнего российского ТВ? Мыслимо ли даже это выступление увидеть в эфире Первого, России, любого другого федерального канала?