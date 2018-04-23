Блог дня. Варламов против Навального. Как получить доступное жилье в России? Как в Голландии? // ВИДЕО

Навальный предложил: каждой семье — свой дом. Какие могут быть возражения? Однако известный блогер Варламов выступил против. Кто прав? И как на самом деле получить свой дом каждой семье в России. Кроме того в этом видеоролике — голландский Роттердам, город самой причудливой современной архитектуры. Там побывал Глеб Пьяных, который строит такие же голландские дома в Подмосковье.

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