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Ежедневно в Югре регистрируется до шести случаев инфаркта миокарда

Фото из архива ОКД
Фото из архива ОКД

22 апреля 2017 года состоялась общественная приемка, с участием губернатора округа Натальи Комаровой, операционно-реанимационного корпуса Окружного кардиодиспансера. Объект считается крупнейшим медицинским комплексом построенным в последние годы в Югре. Инвестиции превышают 1,4 миллиарда рублей, около 40% суммы было вложено в медицинскую технику. С момента приемки прошел год, и учреждение активно развивает показатели. За 2017 год число обращений в приемное отделение составило 6 655, более 2 тысяч из которых по экстренным показаниям.

Открытие корпуса было необходимо округу. Ежедневно в Югре регистрируется до 6 случаев инфаркта миокарда. Однако благодаря слаженной работе коллектива, передовой медицинской технике и высококвалифицированным специалистам, команда ОКД лидер по оказанию помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в регионе.

На первом из семи этажей блока расположились два поста приемного отделения: первый для поступающих в плановом режиме, второй для экстренных пациентов. Стоит отметить, что время «дверь-баллон», момент с поступления пациента с инфарктом миокарда в приемное отделение до экстренного стентирования (оперативного вмешательства), теперь не превышает 15 минут (до открытия корпуса 20-25 минут). Общее время экстренной госпитализации занимает не больше 10-12 минут. Количество операционных позволяет проводить медицинские процедуры сразу нескольким пациентов. Кстати, в приемном отделении предусмотрено комфортное место ожидания для родственников пациента.

География экстренных поступивших в операционно-реанимационный корпус велика: это жители Краснодарского края, Ямала , ближнего зарубежья (Таджикистан, Армения, Азербайджан и другие) и даже Европы. Путешественникам оказывали своевременную срочную помощь.

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В отделении анестезиологии и реанимации № 1, основное направление которого оказание помощи пациентам перенесшим кардиохирургические вмешательства, находится 6 палат. Основная часть операций проводится при ишемической болезни, приобретенных пороках сердца, а также протезирование. «Сейчас центр оснащен экспертным оборудованием, которое позволяет выполнять самые сложные операции», - отмечает Олег Карлов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации.

Корреспонденту siapress.ru удалось побывать в одной из палат. Владимир Леуцкий на днях перенес операцию, однако чувствовал себя хорошо и согласился дать комментарий.

«Я был уверен в качестве. Доктора молодцы, а персонал очень внимательный. Сегодня я очнулся [от наркоза прим.ред.] в нормальном состоянии и с мыслью о том, что слава богу все хорошо. Ко мне сразу подошли девчонки из медобслуживания, обтерли, почистили все. Теперь я смогу вернуться к своей работе, детям внукам», - рассказал мужчина. Также он отметил, что из-за болезни сердца он не мог даже забраться на второй этаж, потому что начиналась одышка. Недуг мучил его более полугода.

В отделении находятся две одноместные палаты, в которых позже планируется реабилитация пациентов после трансплантации сердца.

Подробнее о данной перспективе рассказала главный врач Окружного кардиологического диспансера, депутат думы Югры Ирина Урванцева. «Трансплантация сердца единственная из перечня высокотехнологичных операций в кардиохирургии, которая не выполняется в нашем центре. Однако перед нами стоит задача по внедрению технологии. В реанимационном отделении есть необходимые палаты, которые позволяют послеоперационное ведение пациентов, разработан план-проект, создана рабочая группа», - отметила главный врач. Также она заявила, что в данный момент закладывается фундамент, определяются необходимые условия, и в ближайшие годы операции по пересадке сердца на базе ОКДЦ начнутся.

В экспресс-лаборатории за 2017 год было выполнено около 200 тысяч экстренных исследований для 5 618 пациентов. В этом году ежедневно проводится в среднем 583 исследования.

В новом корпусе кабинет переливания крови стал самостоятельным структурным подразделением стационара. Здесь круглосуточно находятся запасы крови. Также появился новейший аппарат – тромбомискер с термостатом, переназначенный для хранения тромбоцитов. Технология позволяет обеспечить доступность компонентов крови.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 49, комментариев: 0


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Ежедневно в Югре регистрируется до шести случаев инфаркта миокарда

Ежедневно в Югре регистрируется до шести случаев инфаркта миокарда

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