Подростки со всей страны откликнулись на призыв режиссера Ханта поучаствовать в кастинге на его новый фильм о школьниках. Напомним, молодой режиссер Александр Хант из Ханты-Мансийска, выпускник ВГИКа (мастерской Карена Шахназарова), в начале апреля стал лауреатом кинопремии «Ника» в номинации «Открытие года». Его дебютный полнометражный фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Теперь он намерен снять фильм о школьниках, и разыскивает талантливых ребят посредством соцсетей. «Тебе должно быть не меньше 15 лет. Ты должен выглядеть не старше 16 лет. Навыки и хобби: опыт в кино (если есть), 3 любимых книги, 3 любимых музыкальных группы, 3 любимых фильма, мечта (написать в одном предложении)». Эти нехитрые требования выполнили уже более 800 юных россиян, мечтающих прославиться в кино.