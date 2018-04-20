Где ребёнка научат выговаривать «ррр»? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

По данным Минобрнауки, 58 процентов детей имеют логопедические проблемы. Причем число юных россиян, нуждающихся в помощи специалиста, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает.

Помимо этого, ребенок, который вовремя не получил квалифицированную помощь, может оказаться неподготовленным к школьному обучению, что повлечет за собой ряд новых проблем.

СИА-ПРЕСС сделал большой обзор мест (помимо школ и детских садов), где можно записаться на занятия к логопедам по полису ОМС или платно.

Частные организации мы расставили по мере увеличения стоимости услуг: первичная консультация + первое занятие.

Бесплатные логопеды





Фото: 2m2ja.easy-to-cook.ru

Не во всех детских поликлиниках города есть логопеды. Так, например, в ГП-3 и ГП-5 таких специалистов нет.

Заведующая детской поликлиникой ГП-2 Людмила Анненская сообщила, что в их учреждении логопед принимает в будни, и проблем с записью к нему нет.

В ГП-1 также специалист работает с понедельника по пятницу, записаться не составляет труда.

В ГП-4 ближайшее свободное время у логопеда имеется в начале мая, работает специалист в будни.

Частные логопеды





Фото: dc-logos.ru

«Потенциал», «KIDS PLANET», «Сема» на Крылова

Первичная консультация — 500 рублей

Стоимость одного занятия — от 600 рублей (30 мин)

«Глаголь»

Первичная консультация — 600 рублей

Стоимость одного занятия — 600 рублей (30 мин)

«Семья»

Первичная консультация — 650 рублей

Стоимость одного занятия — 600 рублей (30 мин)

«Сладость речи»

Первичная консультация — 700 рублей

Стоимость одного занятия — 700 рублей (30 мин)

«Бенефит»

Первичная консультация — 800 рублей

Стоимость одного занятия — 650 рублей (30 мин)

«Академия детства»

Первичная консультация — 750 рублей

Стоимость одного занятия —700 рублей (30 мин)

«Веста»

Первичная консультация — 750 рублей

Стоимость одного занятия — 750 рублей (30 мин)

«Умка»

Первичная консультация — 800 рублей

Стоимость одного занятия — 700 рублей (30 мин)

Фото: reacenter.ru

«Сема»

Первичная консультация — 750 рублей

Стоимость одного занятия — 750 рублей (30 мин)

«Врачебный офис+»

Первичная консультация — 1000 рублей

Стоимость одного занятия — 600 (30 мин)

«Индиго»

Первичная консультация — 1000 рублей

Стоимость одного занятия — 650 рублей (30 мин)

«Кеша»

Первичная консультация — 1000 рублей

Стоимость одного занятия — 700 рублей (30 мин)

«Логоритм», «Твоя школа»

Первичная консультация — 1000 рублей

Стоимость одного занятия — 800 рублей (30 мин)

«Ветер перемен»

Первичная консультация — 1000 рублей

Стоимость одного занятия — 1000 рублей (60 мин)

«Лео»

Первичная консультация — в зависимости от специалиста 800/1600 рублей

Стоимость одного занятия — 1500 (60 мин), 700 (30 мин)

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