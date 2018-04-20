Где ребёнка научат выговаривать «ррр»? // БОЛЬШОЙ ОБЗОР

По данным Минобрнауки, 58 процентов детей имеют логопедические проблемы. Причем число юных россиян, нуждающихся в помощи специалиста, постоянно увеличивается, а тяжесть речевых нарушений возрастает.
Помимо этого, ребенок, который вовремя не получил квалифицированную помощь, может оказаться неподготовленным к школьному обучению, что повлечет за собой ряд новых проблем.
СИА-ПРЕСС сделал большой обзор мест (помимо школ и детских садов), где можно записаться на занятия к логопедам по полису ОМС или платно.
Частные организации мы расставили по мере увеличения стоимости услуг: первичная консультация + первое занятие.
Бесплатные логопеды
Фото: 2m2ja.easy-to-cook.ru
Не во всех детских поликлиниках города есть логопеды. Так, например, в ГП-3 и ГП-5 таких специалистов нет.
Заведующая детской поликлиникой ГП-2 Людмила Анненская сообщила, что в их учреждении логопед принимает в будни, и проблем с записью к нему нет.
В ГП-1 также специалист работает с понедельника по пятницу, записаться не составляет труда.
В ГП-4 ближайшее свободное время у логопеда имеется в начале мая, работает специалист в будни.
Частные логопеды
Фото: dc-logos.ru
«Потенциал», «KIDS PLANET», «Сема» на Крылова
Первичная консультация — 500 рублей
Стоимость одного занятия — от 600 рублей (30 мин)
«Глаголь»
Первичная консультация — 600 рублей
Стоимость одного занятия — 600 рублей (30 мин)
«Семья»
Первичная консультация — 650 рублей
Стоимость одного занятия — 600 рублей (30 мин)
«Сладость речи»
Первичная консультация — 700 рублей
Стоимость одного занятия — 700 рублей (30 мин)
«Бенефит»
Первичная консультация — 800 рублей
Стоимость одного занятия — 650 рублей (30 мин)
«Академия детства»
Первичная консультация — 750 рублей
Стоимость одного занятия —700 рублей (30 мин)
«Веста»
Первичная консультация — 750 рублей
Стоимость одного занятия — 750 рублей (30 мин)
«Умка»
Первичная консультация — 800 рублей
Стоимость одного занятия — 700 рублей (30 мин)
Фото: reacenter.ru
«Сема»
Первичная консультация — 750 рублей
Стоимость одного занятия — 750 рублей (30 мин)
«Врачебный офис+»
Первичная консультация — 1000 рублей
Стоимость одного занятия — 600 (30 мин)
«Индиго»
Первичная консультация — 1000 рублей
Стоимость одного занятия — 650 рублей (30 мин)
«Кеша»
Первичная консультация — 1000 рублей
Стоимость одного занятия — 700 рублей (30 мин)
«Логоритм», «Твоя школа»
Первичная консультация — 1000 рублей
Стоимость одного занятия — 800 рублей (30 мин)
«Ветер перемен»
Первичная консультация — 1000 рублей
Стоимость одного занятия — 1000 рублей (60 мин)
«Лео»
Первичная консультация — в зависимости от специалиста 800/1600 рублей
Стоимость одного занятия — 1500 (60 мин), 700 (30 мин)
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