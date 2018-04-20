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Есть решения суда, по которым администрация не имеет права сносить наши гаражи

А. Андронов
А. Андронов

Сегодня, 20 апреля, в ПГСК «Нефтяник-1» вновь пытаются снести гаражи. Как сообщила siapress.ru владелица одного из гаражей, председателя кооператива Нину Музалеву с 8 утра удерживают в полиции. Инициативная группа попросила редакцию опубликовать их мнение по имеющейся проблеме сноса кооператива.

Чиновники стремятся изъять землю под нашими гаражами для строительства школы, пытаясь признать конструкции бесхозными. В судах эту территорию обозначают как «между зданием по улице Показаньева, 2, и домом по улице Киртбая, 5/2», хотя юридический адрес нашего кооператива — Губкина, 1, и расположен на единственной площадке города. Используя такую формулировку, администрация выиграла суд. Сейчас мы — владельцы гаражей, отстаиваем свое право на них: заведено 53 дела в суде, по тринадцати из них уже принято положительное решение в нашу пользу.

Для того, чтобы решить затянувшийся конфликт, администрация города предложила нам другое место — в 35А микрорайоне. Согласно плану мероприятий по формированию земельного участка для строительства гаражного кооператива в этом микрорайоне и освобождению территории, занимаемой ПГСК «Нефтяник-1» в микрорайоне 5А, должны быть осуществлены следующие мероприятия:

во втором квартале 2018 года: Подготовка схемы расположения земельного участка в 35А микрорайоне на кадастровом плане территории и направление ее в комитет по земельным отношениям для подготовки проекта распоряжения администрации города; Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории; Изготовление межевого плана, постановка на государственный кадастровый учет.

в третьем квартале 2018 года: проведение аукциона на право заключить договор аренды земельного участка в микрорайоне 35А для строительства гаражного комплекса не менее трех этажей.

Вот уже лет 15 чиновники формируют общественное мнение, что наши гаражи — куча хлама, металла, что земля принадлежит им, а не нам, а мы все — несговорчивые сумасшедшие люди. Мы же просто хотим сохранить свою собственность. Мы не против переехать на другое место, но нам нужны реальные шаги, а не посулы.

У нас имеются следующие решения судов:

  • Решением Арбитражного суда ХМАО (2005) в удовлетворении встречного иска Департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута об истребовании у ПГСК «Нефтяник-1» земельного участка, расположенного в микрорайоне 5А по ул. Губкина в Сургуте, и обязании ПГСК освободить участок от занимаемых гаражей, отказать.
  • Решением сургутского городского суда от 24.08.2009 г: в заявлении администрации Сургута о признании движимой вещи — металлических гаражей в количестве 500 штук, расположенных на земельном участке площадью 2,09 га, расположенном в микрорайоне 5А бесхозяйным имуществом и признании на него право муниципальной собственности, отказать.
  • Решением сургутского городского суда от 12.01.2018 г.: в удовлетворении заявления администрации города Сургута о признании права муниципальной собственности на движимое имущество, - отказать.

26 марта в 10 часов утра на территорию кооператива вновь пытались проникнуть представители администрации, в том числе: Токмянин В.А., Гадалин А. В., Оверчук А.Ю., Долгушкин и др., успешно продолжающие свои набеги в стиле «90-х» на нас с ведома мэра города В. Н. Шувалова, и с его публичной страницы в социальных сетях дающие информацию о том, что «26.03.2018 они, (не имеющие на эти действия законных оснований), «придут сносить гаражи». Были направлены на территорию ПГСК «Нефтяник-1» и судебные приставы, и они, разобравшись в ситуации, удалились сразу по приезду. Дельцы от власти, ожидали и подкрепления в виде ОМОН, но и ОМОН, как видно, в такие «игрушки» не играет. Представителей власти сопровождали три экипажа сотрудников полиции числом 8(!) человек, но и они, видя незаконность вторжения, предпочли держаться в стороне.

Вышеперечисленные визитеры в очередной раз пытались завладеть имуществом членов кооператива (гаражами), но их попытки и активные потом действия были пресечены и остановлены членами кооператива. Правлением ПГСК «Нефтяник-1» были сделаны звонки в приемную мэра, и от него поступило распоряжение чиновникам убраться восвояси, а Правление ПГСК «Нефтяник-1» незамедлительно составило Акт по факту инцидента, и Обращение, направленное в прокуратуру, администрацию, правительство ХМАО-Югра, УВД г. Сургута.

Помимо этого, депутат думы Сургута И. П. Бруслиновский от имени В. Н. Шувалова в очередной раз, давая интервью телекомпании СТВ-1, «назначает» сроки штурма и сноса кооператива 1 апреля, а в совместном печатном издании Думы Сургута с газетой «Сургутская трибуна», «ДУМАющий Сургут», он уже настолько увлекся, что выражает солидарность «всех депутатов-нефтяников», в том числе и Краснояровой Н. А., в совершеннейшем с ним согласии, хотя Красноярова по уверению ее секретариата «об этом и слыхом не слыхивала, и в данное время находится в отпуске за пределами Сургута». Это наводит на сомнение, все ли ладно у господина Бруслиновского с его воображением, депутатской этикой, этикой избранника народного, и психикой, наконец.

28 марта в газете «Сургутская трибуна» размещено интервью Токмянина со свежими идеями о его планах сноса ПГСК «Нефтяник-1» силами муниципального предприятия «Природа» в составе администрации Сургута.

Все это происходит по сценарию 2012 года, и возвращает нас к тем событиям, когда с территории ПГСК «Нефтяник-1» нахрапом были вывезены 4 гаража членов ПГСК, а по факту, действия администрации судом были признаны «незаконными».


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Сегодня в 13:06, просмотров: 104, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:32
Забыли, видимо, некоторые из горе-рейдеров шиномонтажку-то.
Сергей
не нравится
Сегодня в 14:04
Раскулачивание - привычный диалог власти и народа.
Сначала дали - потом отняли.
Нет в России права на частную собственность...
Моби
не нравится
Сегодня в 14:12
Эти гаражи, конечно, полный хлам, но если есть решения судов, то администрация должна их исполнять! Пиарится-то везде, что территория занимается незаконно, а оно вон оно как.

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