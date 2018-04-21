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​Константин Карпеткин: «Дети приходили разные, были и трудные подростки, которые состояли на учете. Вносили смуту в коллектив!»

В связи с грядущим юбилейным годом МАУ ПРСМ «Наше время», мы решили взять интервью у героев «Нашего времени». Одним из таких героев стал Константин Карпеткин, директор департамента городского хозяйства.

- В каком году и при каких обстоятельствах Вы познакомились с учреждением «Наше время»?

- Наверное, это был 2004 и 2005 год. Сначала я работал юристконсультом около трех месяцев. А потом заместителем директора. На тот период директором была Елена Любашина. Это было мое первое место работы по специальности после вуза. За полтора года, которые я проработал в учреждении, я многому научился, например, договариваться с людьми. Юрист это должен уметь. Таким образом, когда меня пригласили работать в департамент имущественных и земельных отношений, я уже имел некий фундамент. Им стал мой первый опыт работы на руководящей должности в «Нашем времени».

- Как вас принял коллектив, и столкнулись ли вы с какими-либо трудностями?
- Трудностей особо не было. Не считая того, что в тот момент предприятие реорганизовывалось в муниципальное учреждение. Это юридически трудная процедура. Особенно для человека после ВУЗа. А вот, что касается коллектива, отношения, сложились прекрасно. Проблем ни с кем не было. Хотя, когда новый человек приходит в любую организацию, ему начинают задавать всякие вопросы, проверять. И со мной так было. Но это продлилось где-то около недели. Потом отношения с коллективом наладились, проблем ни с кем не было.

- А, непосредственно, с подростками вам приходилось работать? Отношения с ними складывались также гладко?
- Конечно, когда я был заместителем директора, мне приходилось брать ребят на работу. Дети приходили разные, были и трудные подростки, которые состояли на учете. Вносили смуту в коллектив. К ним находили свой подход, и это было не просто. С кем-то приходилось прощаться.

- Вспомните самое яркое событие, за время работы в учреждении?

- 8 марта. Мужчин было человека три, четыре. Все остальные – женский коллектив. Вот попробуй, проехать по всем цехам и поздравить всех. А ездил я один. Нацеловался! Еще попробуй кого-нибудь не поцелуй – обидятся.

- Чего бы вы пожелали организации?

- «Наше время» это уникальный опыт. В то время, когда я там работал, нам всегда выдавали гранты. Поэтому я желаю, чтобы учреждение не останавливалось на достигнутом. Чтобы коллектив был сплоченный и дружный, как это было раньше. Всегда было весело, все друг друга понимали, праздники отмечали вместе. Всему коллективу желаю тепла, чистого неба над головой. Пусть не забывают, что у них работали такие специалисты как я. Процветания и поддержки со стороны Администрации города. Чтобы все идеи и мысли учреждения воплощались в жизнь.

- А молодежи есть что пожелать?
- Молодежи хочу сказать, что честный труд всегда будет благодарный. Пусть они не разочаруются в выбранной ими профессии. И пусть не бояться трудностей, с которыми могут столкнуться в первые годы работы. Хочу добавить, что дети, которые работают в «Нашем времени», они действительно молодцы. Сами идут и зарабатывают деньги, своим трудом и своими руками. Пусть они не забывают свой первый опыт труда, который они получают в этом учреждении. Желаю всем молодым людям четко ставить цели и следовать своему пути. Успехов и поменьше ошибок.


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21 апреля в 11:15, просмотров: 482, комментариев: 0


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