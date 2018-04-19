Непреодолимая дистанция

На днях, новый спортивный комплекс, возведенный в Сургуте по ул. Университетской, посетили с проверкой представители ОНФ в Ханты-Мансийском округе. В присутствии представителей власти и руководства комплекса было проведено совещание с целью выяснить, были ли исправлены недочеты, выявленные ходе общественной приемки, а именно: организация полной доступности услуг комплекса для горожан и доведение уровня освещенности до нормативных показателей.

Напомним, что в ходе приемки объекта общественной комиссией в декабре 2017 года, в работе которой принимала участие и губернатор Югры Наталья Комарова, был выявлен недопустимо низкий уровень освещенности в зоне плавательных бассейнов – около 80 люкс, при минимальной норме СанПИНа – 100 -150 люкс.

«При таких показателях заниматься плаванием не безопасно, поскольку бассейны относятся к помещениям с повышенной травмоопасностью и требуют тщательного соблюдения всех технических норм и правил при эксплуатации, - отметил координатор Центра мониторинга благоустройства в ХМАО-Югре Рустем Юсупов. – Поэтому объект был принят с замечаниями, которые подрядчик обещал устранить в кратчайшие сроки».

По словам директора спортивного комплекса Василия Емельянова, когда начали эксплуатировать объект, каждую неделю перегорало до шести светильников, что значительно сказывалось на освещенности помещения. Лампы дорогостоящие, и поменять их сложно.

«Мы в дополнение установили 52 индукционных светильника – они экономичнее и светопоток у них больше. За два месяца ни один пока не перегорел. Это позволило выйти на показатели в 250-150 люкс, чего все равно недостаточно», - добавил Емельянов.

Как прокомментировали специалисты-светотехники, приглашенные для замера освещенности, проблема возникла на этапе согласования проектной документации объекта, вернее, затянувшемся сроке ее рассмотрения всеми контролирующими инстанциями. За это время она успела устареть – в проекте заложены неэнергонеэффективные и дорогие в обслуживании металл галогенные лампы, схема расстановки приборов не соответствует потребностям учреждения спортивной направленности такого уровня.

А потребности – весьма высоки. Как сообщил президент трех федераций - по водному поло, синхронному плаванию России и прыжкам в воду Алексей Власенко, сегодня рассматривается возможность проведения в стенах «Олимпийского» финала кубка мира среди женских команд по водному поло, запланированного на сентябрь этого года.

«Если вопрос будет решен положительно, проблему с освещением необходимо будет устранять очень оперативно. Соревнования подобного уровня предъявляют особые требования к уровню освещенности зала – не менее 800 люкс, – прокомментировал Емельянов. – И единственная возможность провести необходимые работы – пара недель в июле, в сезон отключения горячей воды, когда не будет занятий».

Как заявил присутствующий на совещании начальник управления физической культуры и спорта Администрации Сургута Шамиль Лукманов, в ближайшее время будут предприняты все необходимые меры по решению обозначенной проблемы.

«Мы постараемся исправить все замечания в кратчайшие сроки, поскольку на кону – безопасность детей и посетителей спорткомплекса», - подчеркнул он.

«Как мы увидели, вопрос с освещением чаши бассейна, несмотря на декабрьские обещания чиновников и подрядчиков, не решен. Те полумеры, которые за это время были предприняты руководством учреждения, не решают поставленных приемной комиссией задач, – отметил Юсупов. – Сегодняшняя ситуация – результат халатного отношения разработчиков проекта и органов, ответственных за его экспертизу, допустивших использование устаревшей, не соответствующей сегодняшним нормам документации, на объекте стратегического значения, изначально предназначенного для проведения масштабных соревновательных мероприятий международного уровня».

На совещании эксперты ОНФ в Югре получили новое обещание, что все указанные замечания будут исправлены к началу осени текущего года. Эксперты народного фронта будут держать ситуацию на контроле.

Кроме того, как пояснил Рустем Юсупов, в связи ненадлежащим состоянием нового спортивного учреждения, на повестку дня будет поставлен вопрос о проверке других функционирующих в городе спортивных объектов, чтобы выяснить: соответствие материально-технической базы и насколько качественные, доступные и полноценные услуги предоставляются там жителям Сургута.