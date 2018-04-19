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Решение проблемы аптечной наркомании в Сургуте не пошло дальше слов

В феврале в Сургуте была создана рабочая группа по борьбе с аптечной наркоманией, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев. Напомним, внимание властей к этой острой проблеме города привлекли местные и югорские общественники, которые хотели провести митинг.

О том, как в настоящий момент обстоят дела в борьбе с недобросовестными аптеками, мы узнали у руководителя РОО «Страна без наркотиков. Югра» Эдуарда Гиниатуллина.

Мы видим, что в Сургуте сейчас абсолютно ничего не изменилось. Я не знаю почему действия рабочей группы дальше слов не пошли. Я чувствую и свою вину, что мы тогда поверили органам власти. Аптеки как торговали запрещенными к продаже без рецепта препаратами, так и продолжают. Ни одной из них не были выписаны штрафы и предписания, хотя говорили, что даже закроют одну аптеку в назидание другим…

Хочу подчеркнуть, что мы и общественники Сургута все равно продолжаем бороться с проблемой аптечной наркомании, но без поддержки власти — это сложно делать.

Кстати, в соцсети два дня назад был выложен такой пост сургутянина: «Губкина 3. Вынес мусор и увидел возле контейнеров порванные мешки вот с такими пустыми коробочками. Интересно, у кого так часто болит голова и проблемы с глазами? Это все для торчков! Нурофен, лирика и тропикамид. Мешок огромный. Рядом больница. Врачи вряд ли этот мешок к нам во двор понесли бы, да и не думаю, что только этими препаратами идет лечение. Чуть дальше есть аптека, возле которой постоянно собираются наркоши...»

В комментариях под постом другие сургутяне также сообщили, что и в других районах города можно наблюдать подобную картину.

От редакции. Уважаемые читатели siapress.ru! Если у вас есть мнение по актуальной проблеме, и вы хотите вынести его на обсуждение в Сургуте и Югре или просто хотите поделиться мыслями с нами и нашей аудиторией — присылайте свои статьи вместе с фото на post@siapress.ru (в теме письма указывайте: «Блог на siapress.ru»). Мы обязательно разместим их в блогах нашего портала!


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Сегодня в 14:04, просмотров: 173, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:22
На лермонтова,3 небольшая аптека и по вечерам подозрительно много подозрительных машин стоит. Ну по-крайней мере, когда мне вечером надо купить аспирин, я точно не приеду в машине с несколькими молодыми людьми
Моби
не нравится
Сегодня в 14:27
Вообще, чиновники, как обычно неэффективны - проводят какие-то совещания, мероприятия разрабатывают. Хотя решение этой проблемы - дело одного дня и нескольких звонков. Все же знают, где эти мутные аптеки, правоохранительные органы и чиновники знают их хозяев? Будь политическая воля, достаточно было звонков кого-то из руководства УВД паре хозяев этих аптек и сказать, что, мол, продолжите барыжить, будете иметь проблемы.

Но это никому не надо.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:38
Не, сначала проблемы, а потом от звонка до звонка. С руководства УВД начинать и надо.

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