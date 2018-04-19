Решение проблемы аптечной наркомании в Сургуте не пошло дальше слов

В феврале в Сургуте была создана рабочая группа по борьбе с аптечной наркоманией, которую возглавил замглавы города Алексей Жердев. Напомним, внимание властей к этой острой проблеме города привлекли местные и югорские общественники, которые хотели провести митинг.

О том, как в настоящий момент обстоят дела в борьбе с недобросовестными аптеками, мы узнали у руководителя РОО «Страна без наркотиков. Югра» Эдуарда Гиниатуллина.

Мы видим, что в Сургуте сейчас абсолютно ничего не изменилось. Я не знаю почему действия рабочей группы дальше слов не пошли. Я чувствую и свою вину, что мы тогда поверили органам власти. Аптеки как торговали запрещенными к продаже без рецепта препаратами, так и продолжают. Ни одной из них не были выписаны штрафы и предписания, хотя говорили, что даже закроют одну аптеку в назидание другим…

Хочу подчеркнуть, что мы и общественники Сургута все равно продолжаем бороться с проблемой аптечной наркомании, но без поддержки власти — это сложно делать.

Кстати, в соцсети два дня назад был выложен такой пост сургутянина: «Губкина 3. Вынес мусор и увидел возле контейнеров порванные мешки вот с такими пустыми коробочками. Интересно, у кого так часто болит голова и проблемы с глазами? Это все для торчков! Нурофен, лирика и тропикамид. Мешок огромный. Рядом больница. Врачи вряд ли этот мешок к нам во двор понесли бы, да и не думаю, что только этими препаратами идет лечение. Чуть дальше есть аптека, возле которой постоянно собираются наркоши...»

В комментариях под постом другие сургутяне также сообщили, что и в других районах города можно наблюдать подобную картину.

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