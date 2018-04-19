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Счет в иностранном банке за пределами России: что потребует налоговая? // КОНСУЛЬТАЦИЯ

kursiv.kz
kursiv.kz

Открыть счет или вклад в иностранном банке, расположенном за пределами РФ, могут почти все резиденты страны без ограничений.

При этом российским законом предусмотрены определенные отчетные действия перед Налоговой службой. Они помогут не нарваться на штраф от ведомства.

О каких операциях нужно сообщать?

В налоговый орган по месту регистрации необходимо предоставить:

  1. уведомление об открытии/закрытии такого счета или вклада;
  2. уведомление об изменении реквизитов счета или вклада;
  3. уведомление о наличии счета, открытого в соответствии с полученным разрешением до вступления в силу закона о валютном регулировании и валютном контроле (2003г);
  4. отчет о движении средств по счету или вкладу.

В какие сроки?

Уведомления и отчеты предоставляются в налоговую по месту регистрации:

  • в течение месяца со дня открытия/закрытия счета или вклада, или со дня изменения реквизитов. Плюс при осуществлении первого перевода на счет единожды необходимо предъявить уведомление от налоговой об открытии этого счета в банке за пределами России с оригинальной отметкой ведомства о том, что ими ранее было принято такое уведомление.
  • отчеты о движении средств по счетам или вкладам, открытым в банках за пределами РФ, предоставляется ежегодно до 1 июня года, следующего за отчетным годом, начиная с отчетности за 2015 год.

Каким способом можно отправить документы?

Предоставить уведомления или отчеты в налоговую можно лично, по почте, через представителя или по интернету в электронной форме (nalog.ru —» Главная страница —» Физические лица —» Меня интересует —» Уведомление об открытии счета в банке за рубежом).

Какое наказание предусмотрено за нарушение?

За нарушение срока представления уведомления или за предоставление уведомления не по установленной форме, налагается штраф в размере от 1000 до 1500 рублей. Если вкладчик вообще не представит уведомление — штраф от 4000 до 5000 рублей.

За несоблюдение порядка предоставления отчетов — штраф от 2000 до 3000 руб. За нарушение срока — от 300 до 3000 рублей.

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Сегодня в 13:04, просмотров: 122, комментариев: 0


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