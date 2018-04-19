​Татьяна Османкина: «Это наша, эксклюзивная символика!»

Заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина лично представила журналистам юбилейную символику муниципалитета. Напомним, 95-летие будет отмечаться в 2019 году, но уже сейчас идет подготовка к этому событию. Эскизы для официального использования в оформлении поселений к большой дате, а также, для применения в юбилейной и сувенирной продукции в качестве подарков.

По словам Татьяны Османкиной, в этом году работы местных авторов уже запланировано разместить на баннерах и растяжках в поселениях, на муниципальном транспорте, а также в качестве логотипов к поздравительным документам, публикациям СМИ. Она подчеркнула, что все работы уникальны: в них исключены заимствования и образцы. Каждая работа по-своему характеризует Сургутский район.

А какая символика больше нравится вам?