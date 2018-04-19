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​Телеграм – самолетик бумажный

Взгляд простого пользователя

16 апреля 2018 года Роскомнадзор по предписанию Таганского районного суда начал блокировать месссенджер Дурова – Telegram.

Программа-мессенджер Telegrm мне как пользователю нравится: простой, «легкий», работает быстро, интерфейс удобный. Да и по названию нравится.

Я не принимаю сторону Дурова, не критикую представителей властей и надзора. Мое мнение как пользователя интернета, сервисов, предназначенных улучшить нашу жизнь и сделать удобнее: отключат телеграм – перейду на другой «френдли-сервис». Не проблема. Что интересно, за день до блокировки список моих контакт-друзей в Telegram начал увеличиваться.

Многие россияне учатся использовать «прокси-серверы», VPN, в ютубе уже есть соответствующие инструкции. Все это, конечно, переводит пользователей на «теневую сторону».

Знаете, после этого я по-настоящему почувствовал себя в несвободной стране. И вот почему. Роскомнадзор начал пачками блокировать ip-адреса хостингов, на которые Telegram попросту перепрыгивал. Пятьсот тысяч на Amazon, один миллион Google. Кстати, друг программист, работающий из дома, рассказал мне, что остался на время без работы. Их общий сервис фриланс-доступа базируется на том же хостинге Amazon. При этом РКН утверждает, что внимательно следит, не блокируют социально значимые ресурсы. Получается, если мой сайт для семьи, программа, общий облачный диск для работы не социально значимый, то все можно заблокировать? А как тогда Конституция – каждый имеет право на доступ к информации? Если в той заблокированной, тысячной, миллионной пачке ip-адресов, окажется сайт, программа, которая мне нужна, здесь и сейчас, немедленно, она недоступна? Тут я почувствовал себя несвободно. По-настоящему с «кусками интернета».

Информации сейчас много, обновляется она быстро, она достаточно открыта и ответственность за нее должна быть. Но не такими же методами. Как слон в посудной лавке.


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Сегодня в 12:05, просмотров: 385, комментариев: 16


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Комментарии:
Ал_
не нравится
Сегодня в 12:16
А как тогда Конституция – каждый имеет право на доступ к информации? Так же, как и "тайна переписки"
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:57
У тебя два выхода тогда:
- вперед на баррикады, валить проклятого "мордера"
- или свалить самому, в свободную страну ...
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:03
Не о том думаете. Если ядерная зима наступит, то снова на камнях буковки царапать придется. Тем, кто выживет…
Bert Ar Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:07
Уже о Своем нельзя думать?! ))
Да не будет никакой ядерной, запугали... Если думать то точно не об этом.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:14
В каменте такая же галиматья как в статье
Мудрец
не нравится
Сегодня в 13:38
Надуманная проблема. Меньше в интернете сидеть будете!
Совсем разучились вживую общаться. так хоть нет-нет да придется прийти к друзьям, посидеть, выпить, поболтать. Как в добром 2--м веке а только пальцами всё тычут...
Bert Ar Мудрец
не нравится
Сегодня в 13:47
В Интернете сидеть меньше, хорошо! И на природу выехать ) Потом возьмут "пример" и начнут блокировать FB, Twitter, Ядиск и прочее прочее прочее... Оставят нам ОК, ВК и ЖЖ. Объявления по купонам. т.к. в avito мошенники.
Будулай Алмазов
не нравится
Сегодня в 13:55
После ельцинского бардака любое наведение порядка при желании можно назвать удушением свободы. А когда не было интернета, то и свободы не было, получается?
Александр Сергей Б
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Сегодня в 13:59
Доля иностранных компаний в Российском бизнесе до 90%. Доля капитала Российских олигархов/чиновников в иностранных банках и недвижимости, думаю под 99%. Их семьи тоже там. Какой ядерный удар? По своим детям и капиталу? Или по своему бизнесу?
Gopnik
не нравится
Сегодня в 14:44
А когда прдукты давят бульдозерами в какой стране ты себя чувствовал в свободной.
Сергей Б Bert Ar
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Сегодня в 14:57
Действительно, возьмут и заблокируют как в Китае. Может экономика как в Китае развиваться начнет.
Сергей Б Александр
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Сегодня в 15:17
Ладно, тогда метеорит, которые вокруг Земли шастают и время от времени на нее падают. Так легче стало? Только сдается, что метеорита все-таки не дождемся. На кнопку может нажать какой-нибудь нервный дядя Вася или Билл, которые про доли в бизнесе знать ничего не знают.
Библейская битва «земных царей» в междуречье уже началась. Кто бы мог подумать?

Швондер
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Сегодня в 15:18
Так в кетае и взятошников разстреливают огнеметами из гранатометов. Если с этого только начать, то все не против будут
Сергей Б
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Сегодня в 15:23
Да, тогда на телеграм сразу все забьют.
Мудрец
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Сегодня в 16:04
В интернете очень много информационного мусора. Меньше лазьте туда - мысли будут чище!
Моби Мудрец
не нравится
Сегодня в 16:13
А что мешает тебе меньше в интернете сидеть БЕЗ запретов?

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