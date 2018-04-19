​Телеграм – самолетик бумажный

16 апреля 2018 года Роскомнадзор по предписанию Таганского районного суда начал блокировать месссенджер Дурова – Telegram.

Программа-мессенджер Telegrm мне как пользователю нравится: простой, «легкий», работает быстро, интерфейс удобный. Да и по названию нравится.

Я не принимаю сторону Дурова, не критикую представителей властей и надзора. Мое мнение как пользователя интернета, сервисов, предназначенных улучшить нашу жизнь и сделать удобнее: отключат телеграм – перейду на другой «френдли-сервис». Не проблема. Что интересно, за день до блокировки список моих контакт-друзей в Telegram начал увеличиваться.

Многие россияне учатся использовать «прокси-серверы», VPN, в ютубе уже есть соответствующие инструкции. Все это, конечно, переводит пользователей на «теневую сторону».

Знаете, после этого я по-настоящему почувствовал себя в несвободной стране. И вот почему. Роскомнадзор начал пачками блокировать ip-адреса хостингов, на которые Telegram попросту перепрыгивал. Пятьсот тысяч на Amazon, один миллион Google. Кстати, друг программист, работающий из дома, рассказал мне, что остался на время без работы. Их общий сервис фриланс-доступа базируется на том же хостинге Amazon. При этом РКН утверждает, что внимательно следит, не блокируют социально значимые ресурсы. Получается, если мой сайт для семьи, программа, общий облачный диск для работы не социально значимый, то все можно заблокировать? А как тогда Конституция – каждый имеет право на доступ к информации? Если в той заблокированной, тысячной, миллионной пачке ip-адресов, окажется сайт, программа, которая мне нужна, здесь и сейчас, немедленно, она недоступна? Тут я почувствовал себя несвободно. По-настоящему с «кусками интернета».

Информации сейчас много, обновляется она быстро, она достаточно открыта и ответственность за нее должна быть. Но не такими же методами. Как слон в посудной лавке.