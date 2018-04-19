​Быть беде? // ИНФОГРАФИКА

Подавляющее большинство голосующей аудитории siapress.ru уверено, что сургутские торгово-развлекательные центры не застрахованы от трагедий, подобных кемеровской. 42,8 процента респондентов заявляют, что в Сургуте подобные инциденты возможны. В свою очередь еще 44,3 процента опрошенных считают, что если в Сургуте произойдет пожар будет такая же трагедия. В обратном уверены лишь 4,8 процента участвующих в опросе. Они считают, что в Сургуте такое почти невозможно. Оставшиеся 8,1 процента респондентов не смогли определиться с ответом.

Напомним, что 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В нем погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за 100 лет.

О причинах пожара читайте в материале по ссылке.