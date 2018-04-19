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​Анастасия Гонта: «Почему не фигурное катание? В нем нет драйва!»

Лучший игрок матча Всероссийского Турнира Лиги женского хоккея сезона 2016-2017г.г. капитан сургусткой женской сборной по хоккею «Югорчанка», рабочие будни проводит за окошком больничной регистратуры. Анастасия Гонта планирует стать менеджером, но на катке — боец, и клюшкой орудует так, что хоккеисты-мужчины позавидуют.

-Как получилось, что девочка Настя стала заниматься хоккеем, а не допустим фигурным катанием?

-Рядом с моим домом находится клуб «Виктория» там занимался брат, ну и наблюдала частенько за парнишками как они играют, и увидела, что занимаются пару девочек, решила себя попробовать в хоккее. Фигурное катание даже не рассматривала, так как нет такого драйва, как в хоккее.

-Кто для тебя стал наставником, учителем, были ли у тебя кумиры?

-Наставником, конечно же, и по сей день, является наш тренер Габдуллин Ирек Рафисович, который воспитал мой характер и многому научил.

-Спортивная карьера для тебя — это дело всей жизни, или ты хочешь профессионально заниматься чем-то другим?

-Нет, я любитель. В прошлом отучилась на менеджера, планирую в будущем работать по специальности, спорт, это мое увлечение.

-Как часто ты тренируешься? Успеваешь совмещать работу со спортом?

-Тренируюсь я три раза в неделю, да и все свободное время тоже на льду провожу. Да, мне удобно совмещать работу с тренировками, я все успеваю.

-Как изначально тебя воспринимали твои сверстники-мальчики?

-Первое время для парней это было смешно и дико, что на льду девчонка с клюшкой. Но со временем все свыклись и приняли за свою, защита у нас девочек была мощная, так как с других команд парни не привыкли видеть девочек в хоккейной форме. Были насмешки, но мы не сдавались, как видите, теперь есть женская команда и она довольно-таки собирает большую аудиторию, и желающих посмотреть и поиграть.

-Как изменялось их отношение по мере твоих успехов?

-Ну они, конечно, были шокированы, но, увидев в деле, отнеслись ко мне спокойно. Часто зовут просто играть, так что какого-то деления, до успехов и после не было.

-Интересно, как это бывает: «Настя, выходи, ворота пустые!» А травмы случались?

-Ооо, травмы... было время, когда только создавалась женская команда, и мы катались все без экипировки, были разбитые брови, выбитые зубы ну и бесконечные растяжения и синяки чуть ли не по всему телу.

-Было ли у тебя желание в определенный момент тренировок или соревнований, в который ты хотела все бросить и уйти из спорта?

-Были моменты, когда хотелось уйти, когда что-то в определенный момент не получалось или были какие-то проигрыши, но есть команда ради которой, ты не можешь уйти, да и команда не даст уйти, всегда поддержит.

-Какие у тебя были ощущения после первой победы?

-Приятные ощущения, и в какой-то степени радость и гордость за то, что выполнили задачу тренера. Приехали, победили, уехали. Самый лучший вариант.

-Сезон хоккея уже закончен или планируете еще выезды?

-Ближайшие соревнования будут через полтора года, в лиге женского хоккея, в которых мы планируем победить! А пока что я думаю не бросать спорт, победить в играх на России! Съездить в Сочи, Ну а потом передать дело нашей младшей группе, и дальше спокойно работать на своей работе. Ну выходить на лед раз через раз, уже чисто для себя.

-Что тебе дало твое спортивное увлечение? Ты бы посоветовала своим сверстницам такой вот драйв?

-В первую очередь мой организм в тонусе: азарт побед, опыт проигрышей, много разных людей, общения, поездок. Конечно, я бы посоветовала и советую! Опять же повторюсь, это здоровье: в хоккее работают все группы мышц, плюс некий экстрим и удовольствие от катания по льду.

Награды Анастасии: Лучший игрок матча Всероссийского Турнира Лиги Женского Хоккея сезона 2016-2017г.г. Кубок главы администрации города Сургут.

Справка: Хоккей с участием женщин упоминается уже в 18 веке. Правда, официально он стал претендовать на звание женского вида спорта только в 1990 году. Именно тогда женская сборная по хоккею из Канады обыграла команду США со счетом 5:2.Третье место в том чемпионате мира заняли девушки из Финляндии. В течение пяти следующих мировых турниров лидерами так и оставались Канада, США и Финляндия. Олимпийским видом спорта женский хоккей стал в 1998 году. Примерно в это же время он уже вовсю начал набирать обороты во многих странах.


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Сегодня в 09:57, просмотров: 126, комментариев: 0


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