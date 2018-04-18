​Большая часть голосующей аудитория siapress.ru не знает или знает лишь в общих чертах, что делать в случае пожара в ТРЦ // ИНФОГРАФИКА

Половина голосующей аудитории (50,6 процента) siapress.ruзаявили, что знают лишь в общих чертах, что делать в случае пожара в ТРЦ или другом крупном здании. В свою очередь 21 процент опрошенных отметили, что вовсе не знают, что делать или же просто никогда не задумывались об этом. И лишь 28,4 процента респондентов рассказали, что знаю технику безопасности.

Напомним, что 25 марта произошел пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. В нем погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.

О причинах пожара читайте в материале по ссылке.