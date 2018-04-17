Плохому учим?

Недавно моя коллега Вера Куликова написала блог «Мусоровозы жаждут крови?», где разместила фото, на котором запечатлен мусоровоз, едущий возле школы в «запрещенное» время.

Сегодня УК ДЕЗ ВЖР прокомментировала ситуацию, отметив, что подрядчикам были выданы предписания с рекомендациями, а потенциальная опасность у школы существует еще и из-за того, что «учащиеся осуществляют беспорядочное движение по внутриквартальному проезду; отсутствуют лежачие полицейские; вдоль проезда автомобили припаркованы хаотично, нет пешеходных переходов, разметки».

В этой паре строчек описана не вся суть проблемы с безопасностью у местных школ и детсадов, да и у любых учреждений допобразования. Забыли указать низкую культуру вождения.

Каждый день я наблюдаю как возле указанных учреждений в определенное время творится настоящий транспортный беспредел.

Эти же мамы и папы, которые бояться за жизнь детей и ругаются на мусоровозы, пытаются впихнуть свою машину поближе ко входу — на тротуары, газоны, подъезды к зданиям и так далее. Краем глаза следя за обстановкой, пытаются поскорее вырулить из образовавшегося затора, забывая пропускать тех родителей, которые забирают детей пешком или на санках.

Такая беда стабильно разворачивается у моего дома, рядом с которым стоит детский сад «Югорка». С утра еще не так страшно, а вот вечером, когда машин становится больше (приезжают жильцы близлежащих домов, посетители фитнес-центра в «Богатыре»), возле учреждения можно наблюдать привычный транспортный коллапс. Как и возле д/с «Дельфин», откуда мне однажды пришлось забирать вместе с подругой ее ребенка. Да и, наверное, возле любого подобного учреждения в городе.

Каждый день на остановке у «Водолея» я вижу, как родители, не заезжая к зданию, паркуются прямо в кармане для автобусов, невозмутимо со включенной аварийкой ждут своего ребятенка, не обращая внимание на сигналы общественного транспорта. Такая же ситуация и на остановке возле 31 школы.

Да, можно все списать на проблему с парковками, неудобный график работы мусоровозов. Но это не означает, что можно плюнуть на элементарные правила дорожного движения и культуру вождения. Какой ребенок, видя, что взрослого авторитета (маму, папу, таксиста), не заботят создаваемые им неудобства, будет делать иначе? Видя, как родители ежедневно переругиваются между собой (куда прешь?), внимать поучениям о безопасности на дороге?

Пожелать родителям хочется не то, что порекомендовала моя коллега — рассчитывать только на себя, а начать с себя. Потому что никакие знаки и лежачие полицейские не помогут, если ребенок видит дурной пример на постоянной основе.

Читайте предыдуший блог автора "Летать неохота"