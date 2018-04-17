Как за зимой приходит весна, а за весною лето, так и мое отношение к команде мэра менялось последовательно и непреложно. В начале, как и у многих оно было пессимистично-настороженное. Потом, когда за полным штилем, продолжавшимся почти год, последовали решительные, но нелепые действия, я испытывал недоумение. А когда умы городской прогрессивной общественности все больше и больше захватывала конспирологическая идея о том, что все приезжие дяденьки – не что иное, как бригада специального назначения, призванная слаженно, цинично и хладнокровно отжимать муниципальную собственность, я впал в ярость. Но теперь все четче вижу, что демонизация первых лиц администрации, представляющая этих ребят волками в овечьей шкуре, несостоятельна. Больше того, если взять на вооружение выше упомянутый фольклор, то это, конечно, не волки, а скорее поросята в овечьей шкуре. И вот почему.

Как меня убеждали старшие и, несомненно, мудрые товарищи по прогрессивной общественности, любые грязные делишки, связанные с отжимом чего бы то ни было, а в особенности муниципальной собственности, должны проходить в атмосфере всеобщего одобрения или хотя бы полной тишины. Но для этого приезжие дяденьки должны обладать набором компетенций, иметь стратегию и тактику, понимать, как функционируют муниципалитеты в целом и Сургут в частности. Хорошо ориентироваться в интересах разных групп влияния. Только в этом случае можно надеяться на то, что городские активы будут переплывать в карманы серых кардиналов в атмосфере благолепия или хотя бы в мертвой тишине.

А что же на деле? А на деле выходит, что каждая, я подчеркиваю, каждая! – инициатива администрации вызывает либо скандал, либо смех либо недоумение. Начиная от хлебозавода, Ботанического сада, РКЦ и заканчивая «теплыми» остановками. Такие выкрутасы возмущают жителей и раздражают округ. И конечно же в такой обстановке повышенного внимания прокручивать крупные делишки невозможно, да, я думаю, перед этой командой такая задача и не ставилась. На мой взгляд, окружение мэра – это не слаженная команда с четкой организацией и конкретными целями, а рыхлый конгломерат из случайных горе-чиновников, не способных по своим профессиональным и личным качествам управлять городом. Поэтому у меня сейчас новое, доселе неиспытанное отношение к команде мэра. Отношение, которое характеризуется, прежде всего, искренним состраданием к этим несчастным, напуганным и запутавшимся людям.