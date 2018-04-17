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​Поросята в овечьей шкуре

Как за зимой приходит весна, а за весною лето, так и мое отношение к команде мэра менялось последовательно и непреложно. В начале, как и у многих оно было пессимистично-настороженное. Потом, когда за полным штилем, продолжавшимся почти год, последовали решительные, но нелепые действия, я испытывал недоумение. А когда умы городской прогрессивной общественности все больше и больше захватывала конспирологическая идея о том, что все приезжие дяденьки – не что иное, как бригада специального назначения, призванная слаженно, цинично и хладнокровно отжимать муниципальную собственность, я впал в ярость. Но теперь все четче вижу, что демонизация первых лиц администрации, представляющая этих ребят волками в овечьей шкуре, несостоятельна. Больше того, если взять на вооружение выше упомянутый фольклор, то это, конечно, не волки, а скорее поросята в овечьей шкуре. И вот почему.

Как меня убеждали старшие и, несомненно, мудрые товарищи по прогрессивной общественности, любые грязные делишки, связанные с отжимом чего бы то ни было, а в особенности муниципальной собственности, должны проходить в атмосфере всеобщего одобрения или хотя бы полной тишины. Но для этого приезжие дяденьки должны обладать набором компетенций, иметь стратегию и тактику, понимать, как функционируют муниципалитеты в целом и Сургут в частности. Хорошо ориентироваться в интересах разных групп влияния. Только в этом случае можно надеяться на то, что городские активы будут переплывать в карманы серых кардиналов в атмосфере благолепия или хотя бы в мертвой тишине.

А что же на деле? А на деле выходит, что каждая, я подчеркиваю, каждая! – инициатива администрации вызывает либо скандал, либо смех либо недоумение. Начиная от хлебозавода, Ботанического сада, РКЦ и заканчивая «теплыми» остановками. Такие выкрутасы возмущают жителей и раздражают округ. И конечно же в такой обстановке повышенного внимания прокручивать крупные делишки невозможно, да, я думаю, перед этой командой такая задача и не ставилась. На мой взгляд, окружение мэра – это не слаженная команда с четкой организацией и конкретными целями, а рыхлый конгломерат из случайных горе-чиновников, не способных по своим профессиональным и личным качествам управлять городом. Поэтому у меня сейчас новое, доселе неиспытанное отношение к команде мэра. Отношение, которое характеризуется, прежде всего, искренним состраданием к этим несчастным, напуганным и запутавшимся людям.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 198, комментариев: 4


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Комментарии:
Марина Соболевская
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Сегодня в 11:22
Ой, я плакаль от жалости к этим "несчастным, напуганным и запутавшимся людям". Сергей, вы глубоко заблуждаетесь! Эти люди пришли во власть с четким планом по отжиму муниципалки и вообще всего, что плохо лежит. Просто они не ожидали противодействия со стороны сургутской общественности! Думали, что будет как в их Костроме -ну ведь и там люди возмутились и не дали хапнуть желаемое! Так что жалеть таких дельцов во власти - выйдет городу и горожанам дороже!!!! Они длжны понимать, куда пришли!!!
Флудер
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Сегодня в 12:02
А где наши? Почему Важенина не допустили до мэра города? То, что он категорически не соглашался - я не слышал. В народе поддержка была громаднейшая. Что произошло?
Сергей Глинских Марина Соболевская
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Сегодня в 12:16
Уважаемая Марина! Еще месяц назад я готов был бы подписаться под каждым Вашим словом и сейчас я во многом с Вами согласен. Согласен в том, что тащат то, что могут, но тащат так неумело, так без искусно, так грубо, обшивая это такими белыми нитками, что это вызывает ярость даже у нашего сургутского не очень то развитого гражданского общества. Хотя верно и то, что даже если это не сплоченная команда, а сборище случайных неудачников то для города это не менее страшно. Когда на кухню врывается выводок розовых поросят с бочками испачканными пометом, трудно от них ожидать, что они забежали сюда проводить уборку. Скорее всего они с визгом и хрюканьем будут переворачивать стулья, рвать пакеты, разбивать посуду и самое главное гадить, гадить, гадить.
Саша Алексеев
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Сегодня в 12:24
Ну понятно, сперва опасались, потом недоумевали, затем негодовали, а теперь выказываем разочарование. Ни на что, мол, наша администрация не способна, даже украсть толком ничего не смогла, и элементарных коррупционных принципов не понимает. А ещё из Костромы.
Спору нет, все крупные инициативы текущей городской власти окончились фиаско разной степени тяжести, и, кроме амплуа вороватых недотеп, ничего чиновникам не принесли. Но текущая жизнь города со времён Попова, например, никак особенно не изменилась. Все службы функционируют в рабочем режиме, глобальных бытовых неурядиц не наблюдается.
Вполне допускаю, что система жизнеобеспечения города, на исполнительном уровне, действует до сих пор потому, что высокие чины не прикладывают к ней своего беспокойного внимания, и не пытаются чинить исправные механизмы. Спасибо и на том.

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