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​Голосующая аудитория siapress.ru выступила резко против изменений в конституции для того, чтобы В. Путин мог руководить Россией после 2024 года // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство (78,3 процента) голосующей аудитории портала siapress.ru выступило против идеи изменить конституцию, чтобы Владимир Путин мог руководить Россией после 2024 года. Противоположную сторону заняли 15,7 процента респондентов, соответственно они идею поддержали. Не смогли определиться с ответом 6 процентов опрошенных.

Напомним, что 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина. Подробней читайте в материале по ссылке.


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17 апреля в 09:19, просмотров: 611, комментариев: 4


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Комментарии:
Саша Алексеев
не нравится
17 апреля в 17:08
Глава Чечни сам по себе очень подходящая фигура для озвучивания подобных "всенародных" предложений. Поскольку, просто напросто, открыто полемизировать с ним на какую либо тему сегодня вряд ли кто возьмётся, голова дороже принципов.
Сергей Б
не нравится
17 апреля в 18:38
Зря старались. После 2024 года Наталья президентом будет. Полемизируйте пока еще…
444
не нравится
17 апреля в 18:48
Что-нибудь придумают. «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». В этом суть России, по мнению путинских чиновников-миллиардеров, суть, которую абсолютное большинство голосующей аудитории портала СИАПРЕСС почему-то аполитично отказывается понимать. Ай-я-яй...
Вольдемар Сергей Б
не нравится
18 апреля в 12:59
Ксения уже побыла. Место бабе на кухне

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