​Голосующая аудитория siapress.ru выступила резко против изменений в конституции для того, чтобы В. Путин мог руководить Россией после 2024 года // ИНФОГРАФИКА

Абсолютное большинство (78,3 процента) голосующей аудитории портала siapress.ru выступило против идеи изменить конституцию, чтобы Владимир Путин мог руководить Россией после 2024 года. Противоположную сторону заняли 15,7 процента респондентов, соответственно они идею поддержали. Не смогли определиться с ответом 6 процентов опрошенных.

Напомним, что 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести референдум о продлении президентских полномочий Владимира Путина. Подробней читайте в материале по ссылке.