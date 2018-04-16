​Покупка «Вершины», ямы и космонавтика // ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

12 апреля в России отметили День космонавтики. Знаменательную дату пользователи соцсетей запечатлели в Instagram-профилях. На фото и видео жители страны показывали экспозиции, открытки детей и мероприятия, посвященные первому полету человека в космос.

Наиболее популярным стали посты с фотографиями отреставрированного выставочного павильона «Космос» на ВДНХ, в Москве.

А в нашем городе продолжается обсуждение судьбы ТРЦ «Вершина». Напомним, в конце марта на сайте бесплатных объявлений Avito торговый центр был выставлен на продажу за 686 440 000 рублей. В этой связи активист Олег Избаш предложил купить «Вершину» сургутянам. «700 миллионов рублей фантастическая сумма для одного человека, а для целого города — пустяк», - отмечает Олег и зовет жителей города «скинуться».

О целях данной покупки активист не рассказал, однако открыл сбор средств на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Судя по количеству собранных денег инициативу горожане не оценили.

Кстати, комментаторы в соцсетях также не в восторге от затеи.

Однако активно продвигается другой вариант развития событий – на базе здания торгового центра сургутяне предлагают создать музей. Об этом издатель газеты «Новый город» Тарас Самборский писал в своем блоге «Возьмите вершину». Идею продвигают и пользователи соцсетей в обсуждениях под публикациями о продаже ТРЦ.

Вадим Шувалов рассказал об объемах ремонта дорог в этом сезоне, а также показал процесс на личной странице VK.

Однако подписчики главы недовольны – починка необходима и в других районах.

Андрей Трубецкой разместил в группе блога «Глава в районе» новый выпуск, где ученик лянторского танцевального коллектива «Задоринка» Тимофей взял интервью у руководителя муниципалитета. Парень расспросил Андрея Александровича о том, как он учился в школе и каковы его мечты детства.

По итогам выпуска Тимофей попросил главу решить вопрос с настилом полов в детской школе искусств, где проходят занятия юных танцоров. Трубецкой обещал исправить проблему.

В комментариях появился работник одной из районных школ допобразования и вступил в открытый конфликт с главой, обвинив администрацию муниципалитета в "прессинге". Стычка окончилась не результативно.

Читайте обзор соцсетей за предыдущую неделю здесь.