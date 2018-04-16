​Команда сургутской администрации с капитаном Александром Пелевиным сыграла в «Брейн-ринг». Как это было // ВОПРОСЫ, ОТВЕТЫ и кто что сказал

В субботу, 14 апреля, завершился IX Кубок Главы Сургута по интеллектуальным играм. По доброй традиции, которую запустил еще Дмитрий Попов, команда администрации города вышла на шоу-матч против сборной интеллектуального клуба. Играли в «Брейн-ринг» (игра, в которой две соревнуются две команды, которые отвечают на вопросы после нажатия кнопки), ведущим был легендарный капитан элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Алексей Блинов. СИА-ПРЕСС при помощи интеллектуального клуба подготовил для вас отчет о том, как это было.

Сначала представим команды. В этом году интеллектуальный клуб представляла его прекрасная половина – сборная девушек: Алина Люкшенко и Антонина Мещанова (команда «Фаталити», гимназия им. Ф. Салманова), Мария Кузьмина (школьная сборная «В штанах», Нефтеюганск), Светлана Лобачева (команда «Орден иллюминаторов», обладатель Кубка Главы Сургута этого сезона) и Анна Замосковная (команда «#ходимнатренировки», Сургутнефтегаз). Капитаном команды была заместитель председателя АНО «Интеллектуальный клуб» Ольга Сидорова.

Администрацию в этом противостоянии представляли: начальник правового управления Ирина Гордеева, председатель комитета по земельным отношениям Олег Прилипко, председатель комитета по культуре и туризму Владимир Фризен, помощник главы Николай Павлов и директор департамента финансов Елена Дергунова. Капитаном команды (в отсутствие Вадима Шувалова, который не смог прийти из-за командировки в Ханты-Мансийск) был замглавы Сургута Александр Пелевин.

Вот как шла эта игра.

Вопрос №1

На одном из сургутских форумов визуального юмора «Карикатурум» приз Департамента культуры и искусства ХМАО получила работа Дмитрия Кононова. На ней стая обычных ворон рассматривает обычный пейзаж. А на какую известную картину, созданную в 1915 году, смотрит белая ворона?

Ответ: Черный квадрат Малевича

На пятой секунде обсуждения сборная клуба нажимает на кнопку и дает правильный ответ.

Вопрос №2

В Сургуте в Солнечную улицу упирается дугообразный ТАКОЙ проезд. До ТАКОГО города из Сургута можно добраться за 5 часов. Какое слово мы заменили на ТАКОЙ?

Ответ: Радужный

На 35 секунде обсуждения кнопку нажимает сборная клуба и отвечает правильно. Счет 0:2.

Вопрос №3

Летом 2017 года в Сургуте прошла выставка «Арт-Сургут». Статья о выставке имела подзаголовок: вся палитра местных художников под одной крышей. Довольно жестко на фоне подзаголовка выглядело название самой статьи: «ПРОПУСК Севера». Какие два слова мы пропустили?

Ответ: Пятьдесят оттенков

После 30 секунд обсуждения сборная клуба вновь дает правильный ответ. Счет 0:3.

Вопрос №4

Выставка под названием «Семь ликов Яха» проводилась организацией «Тифлопуть» совместно с библиотечной системой Сургута. Благодаря возможностям 3d принтера на выставке презентовались предметы из исторических фондов в форме, доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для девиза выставки выбрали фразу, из которой убрали слово «не». Как же звучал девиз выставки?

Ответ: Руками – трогать!

Сборная администрации нажимает на кнопку спустя пять секунд обсуждения. Елена Дергунова после небольшого диалога с ведущим дает правильный ответ. Счет 1:3.

Вопрос №5

Анализируя явку на минувших выборах, Никита Силин отмечает, что в первые два часа на участки в Сургутском районе пришли 17% от общего числа избирателей района. Говоря о том, что утром в Сургуте голосовали намного чаще, чем вечером, Силин называет избирателей ИМИ. ИХ главный враг сокол-чеглок. Назовите ИХ.

Ответ: Жаворонки

Команда администрации допускает фальстарт, но на первый раз ведущих их прощает. В итоге они дают правильный ответ. Счет 2:3.

Вопрос №6

С середине 2017 года в Сургуте на улице Кукуевицкого появился нестандартный арт-объект, представленный авторами проекта «Свежее чтение». В статье об этом событии упоминается словосочетание «Пища для ума». Назовите абсолютно точно этот объект и его содержимое.

Ответ: Холодильник с книгами

После 15 секунд обсуждения кнопку нажимает сборная администрации, правильный ответ дает Владимир Фризен. Счет сравнивается – 3:3.

Вопрос №7

Недавно в Сургут приезжал мультиинструменталист из Японии Хико Нацуаки, который поразил слушателей возможностью извлекать звуки из самых разных предметов. В статье о его творчестве звучит вопрос из произведения советского поэта. Воспроизведите этот вопрос.

Ответ: А вы ноктюрн сыграть смогли бы? На флейте водосточных труб

После 15 секунд обсуждения вновь право ответа берет команда администрации. Владимир Фризен почти полностью вспомнил цитату из Маяковского, Алексей Блинов засчитывает правильный ответ. Счет 4:3.

Вопрос №8

Памятник ЕЙ появился в Сургуте у здания клинической травматологической больницы чуть больше 10 лет назад и стал первым памятником такого рода в России. Аналогичные мемориалы, посвященные конкретным людям, есть во Флоренции и Севастополе. Назовите любого из этих конкретных людей.

Ответ: Дарья Севастопольская

Зачет: Флоренс Найтингейл

На первой же секунде команда администрации нажимает на кнопку и Елена Дергунова ответила про памятник медсестре. Алексей Блинов предложил сборной клуба уточнить имя медсестры, но там ответа не было, поэтому очко засчитали команде замглавы. Счет 5:3.

Вопрос №9

Писатель из Тундрино Юрий Березин в своих произведениях опирается на собственный опыт. Так, опыт его врачебной деятельности нашел отражение в повести «Гений и грех», а история работы на заводе и переход на корабле «Пётр Великий» была положена в основу его другого бестселлера. Татьяна Горбунова и Марина Романова сравнивают Березина с канадско-американским коллегой по перу. Назовите этого коллегу.

Ответ: Артур Хейли

Ни одна команда не ответила на вопрос, Алексей Блинов решил приплюсовать очко от этого вопроса к следующему, финальному. Счет остался 5:3.

Вопрос №10

В развлекательном комплексе Невады, имеющем прозвище «американская ОНА», лифты поднимаются под углом 39 градусов. На американских купюрах тоже можно увидеть ЕЁ. Назовите ЕЁ.

Ответ: Пирамида.

Комментарий: Комплекс "Луксор Лас-Вегас", включающий казино, бассейны и еще много чего, выполнен в виде 30-этажной пирамиды. В конце XIX века супруги Фредерик и Тереза ЭмбЕр создали французский прообраз "МММ". Афера, разумеется, закончилась грандиозным скандалом.

На первой секунде кнопку нажимает команда администрации, правильный ответ дает Александр Пелевин, счет становится 7:3.

Таким образом счет по матчам между сборными администрации Сургута и городского интеллектуального клуба сравнялся – 3:3.