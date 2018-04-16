​Куда убирают предметы, принесенные на акции памяти? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В интернете поле трагедии в Кемерово появились фотографии, на которых лежащими в мусорке запечатлены цветы, свечи, игрушки и прочие вещи, которые приносили жители в знак скорби по погибшим. Сургутяне также провели акцию памяти возле городской администрации. СИА-ПРЕСС решил узнать у чиновников, куда были убраны принесенные цветы и предметы.
Фото: rep.ru
Выяснилось, что управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности цветы и свечи, пришедшие в негодность на местах проведения акции памяти жертв пожара в Кемерово, утилизировало на полигон ТБО. Игрушки же были собраны в пакеты и в настоящее время находятся на временном хранении на складе. «Пока решение, что с игрушками будет дальше, не принято. Но точно могу сказать, что их не выбросят», — рассказал siapress.ru начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Управления по природопользованию и экологии Вячеслав Адушкин.
Кстати, в Кирово-Чепецке пакеты с игрушками отнесли в церковь, где их приведут в порядок и раздадут детям из малообеспеченных семей. В Омске чиновники решили провести игрушкам санобработку и раздать малоимущим детям. А в Коврове Владимирской области игрушки передали в социальный центр.
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В Бурятии, Баргузинский район есть свято место, где в камне проявилась танцующая богиня Янжима. Это место паломничества тех, кто желает иметь детей, приходят и просят Янжиму даровать им ребенка. Много ходит просить к ней людей, они несут подношения виде детских игрушек, кукол, разное несут. Так вот данные подношения должны побывать там и вернуться обратно к тем кто их подносил. То есть люди приносят и через некоторое время забирают обратно. Естественно некоторые не имеют возможность забрать подношение, тогда их собирают и сжигают в ритуальном огне.
В Сургуте многие верующие приносят различные подношения Будде, в большинстве подносят деньги. Эти деньги нельзя брать , ибо непонятно с какой энергетикой они поднесены. Тот кто убирает возле Будды может взять их как вознаграждение за труд.
Мое личное понимание такое: что надо нести не игрушки а записки со словами поддержки близких, безвременно ушедших . Потом они должны быть сожжены и пепел развеян над рекой.