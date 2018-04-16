​Куда убирают предметы, принесенные на акции памяти? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

В интернете поле трагедии в Кемерово появились фотографии, на которых лежащими в мусорке запечатлены цветы, свечи, игрушки и прочие вещи, которые приносили жители в знак скорби по погибшим. Сургутяне также провели акцию памяти возле городской администрации. СИА-ПРЕСС решил узнать у чиновников, куда были убраны принесенные цветы и предметы.





Фото: rep.ru

Выяснилось, что управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности цветы и свечи, пришедшие в негодность на местах проведения акции памяти жертв пожара в Кемерово, утилизировало на полигон ТБО. Игрушки же были собраны в пакеты и в настоящее время находятся на временном хранении на складе. «Пока решение, что с игрушками будет дальше, не принято. Но точно могу сказать, что их не выбросят», — рассказал siapress.ru начальник отдела по природопользованию и благоустройству городских территорий Управления по природопользованию и экологии Вячеслав Адушкин.

Кстати, в Кирово-Чепецке пакеты с игрушками отнесли в церковь, где их приведут в порядок и раздадут детям из малообеспеченных семей. В Омске чиновники решили провести игрушкам санобработку и раздать малоимущим детям. А в Коврове Владимирской области игрушки передали в социальный центр.

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