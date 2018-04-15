Возьмите вершину!

Уникальное архитектурное сооружение «Вершина» снова продаётся. Не знаю (но догадываюсь), что там происходит у владельцев, да это и не важно. Важно то, что заявленная цена — смехотворна для объекта подобного объема и, главное, качества.

600 миллионов — это цена, за которую правительство округа должно хватать «Вершину» и создавать на ее базе лучший за Уралом музей, о чем мне уже приходилось писать несколько лет назад. Компоновка здания, наличие подсобных, офисных и выставочных площадей в практически необходимой пропорции, выдающееся архитектурное решение от мирового зодчего голландца Эрика ван Эгераата и, главное, мощные музейные и выставочные традиции в Сургуте и Ханты-Мансийске — все располагает к созданию в Сургуте одной из главных культурных достопримечательностей региона.