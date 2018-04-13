​В вопросе с Слуцким аудитория siapress.ru не осталось однозначной // ИНФОГРАФИКА

В вопросе кто прав в конфликте между депутатом Слуцким и СМИ, отозвавшими журналистов из Госдумы из-за скандала с домогательствами, аудитория siapress.ru не осталось однозначной. Однако большая часть (42,5 процента) приняли сторону бойкотирующих СМИ. Пятая часть голосовавшей аудитории не смогла занять чью-либо позицию. В свою очередь 15,4 процента респондентов приняли сторону Слуцкого и его коллег.

Вариант «все неправы» выбрали 12,7 процента опрошенных, в то время как всех по-своему правыми считают 9,2 процента.

Читайте, что по этому поводу думает обозреватель siapress.ru Олег Владимиров в его блоге.