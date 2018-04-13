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Статья дня. ​Горящие люди, мусорные горы, война. Названы победители World Press Photo 2018. // ФОТО, 18+

Фото: Ronaldo Schemidt / Agence France Presse. Фото года
Фото: Ronaldo Schemidt / Agence France Presse. Фото года

В Амстредаме объявили лауреатов международного конкурса World Press Photo, пишет РБК.

Победителем в конкурсе оказался фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидту за снимок с горящим участником митинга против Николаса Мадуро.

Лучшим снимком признана работа фотографа Роналдо Шемидта «Кризис в Венесуэле». На ней изображен бегущий в противогазе демонстрант, одежда которого охвачена огнем. Фотография сделана 3 мая 2017 года в Каракасе во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она также победила в номинации «Главная новость». По информации The Washington Post, на снимке изображен 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса, принимавший участие в антиправительственном митинге в мае 2017 года. На премию в категории «Фотография года» претендовали еще пять работ, в том числе о кризисе в Мьянме, битве за Мосул и теракте в Лондоне.

Современные проблемы. Главный приз

Фото: Jesco Denzel, Германия

На снимке немецкого фотографа изображена лодка с туристами из Лагоса, самого большого города в Нигерии, прибывшая в расположенную по соседству крохотную деревню Макоко, которая превратилась в самострой.

Современные проблемы. Фоторепортаж

Фото: Heba Khamis, Египет

Фотограф-документалист запечатлела процесс разглаживания груди в Камеруне — традиционную практику с целью предотвращения развития молочных желез у молодых девушек, что помогает защитить от сексуального насилия

Окружающая среда. Главный приз

Фото: Neil Aldridge, Южная африка

На фотографии изображен белый носорог с завязанными глазами, которого готовятся выпустить на свободу в дельте реки Окаванго в Ботсване, чтобы защитить от браконьеров. В настоящее время белые носороги имеют статус животных, находящихся под угрозой. Их рога высоко ценятся во Вьетнаме и Китае: стоимость составляет €20–50 тыс. за 1 кг.

Окружающая среда. Фоторепортаж

Фото: Kadir van Lohuizen, Нидерланды Серия снимков голландского фотографа посвящена мусорному полигону в Лагосе (Нигерия), который власти обещают закрыть до 2022 года. Ежедневно на свалку поступает более 3 тыс. т мусора, и свыше 4 тыс. человек, живущих по соседству, вручную разбирают отходы.

Новости. Главный приз

Фото: Patrick Brown / Panos Pictures, for UNICEF, Австралия

Тела беженцев угнетаемой в Мьянме этнической группы рохинджа, извлеченные из воды после крушения лодки, на которой пытались сбежать около 100 человек (из них выжили лишь 17)

Новости. Фоторепортаж

Фото: Ivor Prickett / The New York Times, Ирландия

На снимке ирландского фотографа изображена битва за Мосул в Ираке: военные изучают последствия нападения террориста-смертника из ИГ (запрещенная в России организация).

Проекты

Фото: Carla Kogelman, Нидерланды Голландская фотохудожница известна повседневными снимками детей. В серии «Я из Вальдфиртеля» она запечатлела жизнь Алены и Ханны — двух сестер, которых снимает начиная с 2012 года.

Природа. Главный приз

Фото: Corey Arnold, США

На снимке лысый орел ест мясные отходы из мусорного контейнера у супермаркета в штате Аляска. Некоторое время назад этот вид птиц был близок к вымиранию.

Природа. Фоторепортаж

Фото: Ami Vitale, США

Репортаж американской фотожурналистки рассказывает о судьбе новорожденных слонов, проходящих реабилитацию перед отправкой в специальное учреждение для осиротевших животных в Кении

Люди. Главный приз

Фото: Magnus Wennman, Швеция

На снимке шведского фотографа изображены беженки из Косово c синдромом отстраненности — болезни, при которой человек становится пассивным, неподвижным, неспособным есть, говорить и реагировать. По непонятным причинам этим синдромом страдают только беженцы, проживающие в Швеции.

Люди. Фоторепортаж

Фото: Adam Ferguson / The New York Times, США

Автор серии портретов девушек, похищенных боевиками радикальной нигерийской исламистской группировки «Боко Харам» (запрещена в России), которым удалось бежать. С 2014 года эта организация похитила более 2 тыс. женщин.

Спорт. Главный приз

Фото: Oliver Scarff, США

Спортсмены из двух команд борются за мяч во время матча по средневековому футболу в Эшберне, графство Дербишир (Великобритания), 28 февраля 2017 года

Спорт. Фоторепортаж

Фото: Alain Schroeder, Бельгия

Серия фотографий, посвященная соревнованиям молодых жокеев на острове Сумбава в Индонезии. В состязаниях принимают участие дети в возрасте 5–10 лет, скачущие на пони со скоростью до 80 км/ч.

Главная новость. Фоторепортаж

Фото: David Becker, США

Репортаж американского фотографа посвящен массовой бойне в Лас-Вегасе в 2017 году, во время фестиваля кантри-музыки Route 9, где Стивен Пэддок в течение 10 минут стрелял по людям с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса «Мандалай-Бэй». Жертвами стали 58 человек, еще 500 были ранены.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 87, комментариев: 0


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