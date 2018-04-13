Статья дня. ​Горящие люди, мусорные горы, война. Названы победители World Press Photo 2018. // ФОТО, 18+

В Амстредаме объявили лауреатов международного конкурса World Press Photo, пишет РБК.
Победителем в конкурсе оказался фотограф из Венесуэлы Роналдо Шемидту за снимок с горящим участником митинга против Николаса Мадуро.
Лучшим снимком признана работа фотографа Роналдо Шемидта «Кризис в Венесуэле». На ней изображен бегущий в противогазе демонстрант, одежда которого охвачена огнем. Фотография сделана 3 мая 2017 года в Каракасе во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Она также победила в номинации «Главная новость». По информации The Washington Post, на снимке изображен 28-летний Хосе Виктор Саласар Балса, принимавший участие в антиправительственном митинге в мае 2017 года. На премию в категории «Фотография года» претендовали еще пять работ, в том числе о кризисе в Мьянме, битве за Мосул и теракте в Лондоне.
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