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ТОП-10 сумм, которых лишились сургутяне благодаря мошенникам // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

bogkreditov.ru
bogkreditov.ru

Ежедневно к местным полицейским обращаются сургутяне, которые стали жертвами мошенников. Кто-то теряет пару тысяч рублей, а кто-то, благодаря своей невнимательности или доверчивости — сотни тысяч. Совместно с сургутским УМВД СИА-ПРЕСС составил рейтинг по самым крупным денежным потерям горожан в прошлом году, и краткими рассказами о схемах «развода». Будьте бдительны!

10 место. Съем со следствием

70 000 рублей

Столько денег с банковской карты сургутянки было снято в процессе заключения сделки по аренде комнаты — женщина так и не получила обещанный задаток, который ей должны были перевести на карту.

9 место. Приплыли

91 000 рублей

Мужчина решил приобрести лодочный мотор по объявлению на сайте. Мошенник убедил сургутянина перевести ему задатки, что и сделал покупатель — он четыре раза отправил продавцу деньги с карты.

Фото: avito.ru

8 место. Майнят все!

102 000 рублей

Мошенник разместил объявление в интернете о продаже антимайнера «Asic Antminer a3» (устройство для добычи криптовалюты). Сургутянин заказал это оборудование, оплатив стоимость двумя платежами. После получения денег, продавец, естественно, перестал выходить на связь.


Фото: youtube.com

7 место. Пора сменить обстановку

110 000 рублей

Сургутянка решила купить мебель. Найдя подходящую в интернете, она созвонилась с продавцом. А дальше произошла уже знакомая схема, после которой у женщины увели все деньги с карты.

6 место. Зато есть, куда ходить вечерами

124 000 рублей

Мужчина захотел продать гараж. С ним связался покупатель, который попросил для перечисления задатка назвать ему данные карты потерпевшего. Но вместо пополнения баланса, сургутянин остался с «голой» картой.

Фото: pro.mbkangar.ru

5 место. Ни денег, ни мяса

124 500 рублей

Директор одной из компаний по продаже мяса остался без 124,5 тысяч рублей. Он поверил покупателю, который пообещал оплатить продукцию после ее получения. Но обещанного, как говорится, три года ждут…

4 место. Слишком умный квартирант

149 000 рублей

Сургутянка решила сдать квартиру, разместив на сайте объявление с указанием контактного телефона. Мошенник,подключив услугу «Мобильный банк» к номеру жертвы, похитил у нее 149 тысяч рублей. По просьбе местных полицейских мы не можем рассказать вам полную схему этого мошенничества.

3 место. Машина моей мечты

165 000 рублей

Сургутянин решил купить автомобиль. Подходящий он нашел на сайте объявлений. Когда мужчина связался с продавцом, тот попросил отправить задаток, что потерпевший и сделал. Однако в итоге он остался и без денег, и без машины.

2 место. Напиши мне, напиши

167 134 рублей

Мошенник получил доступ к электронной почте сургутянки, где от ее имени вел переписку с поставщиками интернет-магазинов. А ей в ответ слал письма под видом этих компаний с ложными данными о договорах купли-продажи. Женщина, будучи уверенной, что общается с поставщиками, через «Сбербанк Онлайн» провела четыре операции по переводу денег.

1 место. Бумагу надо?

200 000 рублей

Мужчине, который продавал макулатуру, позвонил покупатель. Мошенник попросил для перевода денег назвать данные карты и пароли из приходящих смс, что сургутянин и сделал, в итоге возглавив рейтинг с самой крупной похищенной суммой.

Фото: xlom.ru

Онлайн-конференцию с начальником Отделения по борьбе с преступлениями, связанными с дистанционным мошенничеством, ОУР УМВД России по Сургуту Михаилом Малявко можно посмотреть здесь.

Читайте предыдущий рейтинг СИА-ПРЕСС «ТОП-10 популярных и необычных имен, которые дают сургутским детям»


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Сегодня в 15:19, просмотров: 108, комментариев: 0


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