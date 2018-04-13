Запрет нестрашен. Как обойти блокировку Telegram на всех устройствах // ИНСТРУКЦИЯ

На протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем схватку Telegram и Роскомнадзора. И сегодня суд постановил немедленно заблокировать мессенджер на территории России. Однако создатели Telegram еще в 2017 году оставили для нас пути обхода: прокси-серверы, работающие по протоколу SOCKS5. Если проще - прокси позволяет перенаправить трафик мессенджера через сторонние IP-адреса, которые не заблокированы в России (еще проще: SOCKS5 незаметно пересылает данные от клиента серверу).

Способ доступен в мобильных версиях Telegram для iOS, Android и Windows Phone, и приложении для ПК. Итак:

В приложении Telegram открываем настройки (Settings)

Выбираем тип подключения (Advanced Settings – Connecton type)

Находим знакомое слово «SOCKS5»

Указываем настройки зарубежного прокси-сервера и порта (цифры до двоеточия в Server, цифры после двоеточия — в Port). Найти прокси-сервисы можно на сайте Hideip. Создатели мессенджера рекомендуют пользователям выбирать Великобританию, Швецию, Германию и США.

Существует и второй способ: скачивание приложения VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть»). Принцип действия следующий: вы посещаете заблокированные сайты и приложения, будто находитесь в другой стране. Кстати, VPN может быть отдельной программой или расширением для интернет-браузера, а также платным и бесплатным, на ПК или мобильное устройство.

Кстати, например в браузере Opera есть встроенное расширение VPN.