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Местная безответственность

В России выросли риски неполитических протестов, которые могут отразиться даже на избранном с рекордными показателями президенте. Об этом пишет в своем докладе «Источники и риски протестной активности» группа «Минченко консалтинг». Вот цитата из этого документа: «Президент не в состоянии затыкать все возникающие проблемы. А значимое снижение рейтингов муниципальных и региональных властей будет стратегически ослаблять в конечном итоге именно Владимира Путина и негативно отражаться на легитимности власти в целом».

Среди самых потенциально взрывоопасных тем значатся: экология (Волоколамск и его производные), обманутые дольщики (это по всей стране) и реакция общественности на чрезвычайные ситуации (Кемерово).

На первый взгляд ни один из этих пунктов особо не актуален для Сургута и Югры, есть лишь некоторые локальные проблемы с обманутыми дольщиками (самая острая – в Октябрьском районе). Но если вспомнить последние события, то буквально два месяца назад было стихийное собрание родителей после трагедии с погибшим под колесами мусоровоза мальчиком, где отдуваться приходилось (прямо как в Кемерово) заместителю главы. Кстати, с того ЧП в работе коммунальщиков и их графике вывоза снега и мусора не поменялось ничего – то есть шансы на повторение трагедии есть.

Так же совсем недавно перешли в «тлеющий» формат скандалы и конфликты с обманутыми дольщиками. Ситуация со снежными полигонами (в некотором смысле это наш северный аналог проблем с полигонами ТБО), которые в Сургуте де-факто находятся вне закона, мягко говоря, далека от идеальной. Да и внимание к нашему мусорному полигону на фоне федеральных событий обострится, и там есть свой набор проблем, способный «выстрелить» и стать поводом для волнений.

То есть все федеральные и, казалось бы, далекие проблемы на самом деле актуальны для Сургута. И мнимая «политическая пассивность» наших горожан в случае чего не спасет – думаете, жители Волоколамска были такими, как модно теперь говорить, «бузотерами» до дня отравления их детей выбросами со свалки? Отличие лишь в том, что Наталья Комарова, в отличие от Тулеева или Воробьева, всегда с первых часов сама берется за разруливание крупных чрезвычайных ситуаций.

И это неудивительно – сложно представить себе более неуклюжее и неказистое зрелище, чем наши местные чиновники (те же замглавы), пытающиеся объясняться с людьми. Потому что чиновники эти не связаны с людьми вообще никак. Человек, назначенный человеком (мэром), назначенный группой людей (депутаты) по указанию губернатора – где тут возьмется связь с гражданами? А этими гражданами надо не просто управлять, с ними нужно еще считаться, объяснять им что-то, выслушивать жалобы, реагировать. Вот и получается парадоксальная ситуация, когда единственным внятным связующим звеном между простым человеком и муниципальной властью зачастую становится глава региона. Которая хоть и бывает в Сургуте чуть ли не раз в неделю, но все же одна, и живет в другом городе, а еще у нее таких «сургутов» со своими проблемами – десятки.

Подобная сверхответственность понятна и даже похвальна, она позволяет решать самые острые проблемы, но почти неизбежно приводит к провалам в текущей работе на местах, что постоянно выявляется на регулярных поездках губернатора по территориям. Ведь, согласитесь, не должна Наталья Комарова решать и контролировать, например, обещанное Вадимом Шуваловым изменение графика работы спецтехники в сургутских дворах. А вопросов такого уровня в Югре набирается уже не десятки, а сотни.

И тут мы приходим к самому главному. Понятно, что назначение (псевдоизбрание) местных глав депутатами под чутким надзором Ханты-Мансийска – это политическое решение, которое не подлежит корректировке и отмене, потому что дает региональному руководству уверенность в четкой вертикальной управляемости территориями. Но это дисбалансирует ответственность и переключает все мало-мальски важные темы на Наталью Комарову. Если волна неполитических протестов, риски появления которой описывают федеральные политологи, дойдет до Югры, то это станет элементарно непосильной ношей для одного человека.

Сейчас, накануне возможных перемен в сургутской администрации, разговоры о которых идут в кулуарах с начала года, есть возможность отчасти пересмотреть правила псевдоизбрания градоначальников и хоть как-то, пусть номинально включить в этот процесс общественность. Чтобы и горожане ощутили себя участниками политической жизни, и мэр понимал, что отчитываться ему не только перед своим главным избирателем из Ханты-Мансийска, но и перед гражданами. Это позволит и разгрузить губернатора, и передать часть ответственности за разрешение проблем вниз по вертикали. В ином случае при неблагоприятном развитии событий (по вине муниципальных руководителей) система сверхответственности центра и безотвественности на местах может начать трещать по швам.

Читайте предыдущий блог Дмитрия Щеглова «Правила не для жизни».


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Сегодня в 12:54, просмотров: 272, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 13:47
Депутаты города - это ни как не политики местного масштаба, даже всеюгорский, бывший главный борец за права микрорайона железнодорожников а за одно и собственного строительного детища Айсин - тоже не политик. Нет политиков среди депутатов, есть только те, кто примазался к околополитическим структурам и пожинает плоды. Плоды разные, их видно и так. Везде одни партийцы. Причем одной партии. Другие тоже пытаются пробиться в "город" - но как то не идет процесс. То сторонников мало, то кандидаты не те...Полное КПСС местного масштаба. Ну как в старые добрые времена. Только одно забыли, времена ушли, а они остались.
С главой города - ошибка вышла, причем очень большая. Не то что бы он что то натворил, ему не дали натворить , так бы сказал. Это говорит о том что: народ и партия нет! не едины!
Главу города надо выбирать или назначить, прямым распоряжением губернатора. Так хоть будет кто ответственный за "промах". Сейчас ответственность размазана, хотя все понимают как и что было. Но крайних нет!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 15:59
Короче, говорим депутат – подразумеваем барыга.
И да, главу города назначили кривым распоряжением губернатора – отвечать некому. Затыкать проблемы некем.

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