​Вопрос с будущим Сургута закрыт?

Незаметно для многих прошла следующая, в высшей степени важная новость мировых агентств от 4 апреля, которую распространил FINMARKET.RU:

«Бахрейн оценивает запасы нового гигантского месторождения в 80 млрд баррелей. Запасы обнаруженного недавно на западном шельфе Бахрейна нефтегазового месторождения оцениваются в 80 млрд баррелей и 10-20 трлн куб. футов газа, сообщает арабская служба CNBC со ссылкой на заявление министра нефти страны Мухаммеда бен Халифа аль-Халифа.

По его словам, эта оценка подтверждена такими специализированными компаниями, как DeGolyer & MacNaughton и Halliburton.

Министр сообщил, что с последней достигнуты договоренности о бурении в 2018 году двух новых скважин на месторождении с целью дальнейшей оценки запасов и возможных новых открытий. После этого, можно будет готовиться к долговременной разработке залежей.

CNBC отмечает, что открытое месторождение в 80 млрд баррелей для Бахрейна является "абсолютно гигантскими". Королевство первое среди государств Персидского залива начало добычу нефти в 30-х годах прошлого века, запасы сырья к настоящему времени в Бахрейне оскудели».

На фоне этой новости, по понятным причинам не афишируемой российскими государственными медиа-каналами, на фоне обсуждаемого в США и ЕС (и, вероятно, неизбежного) запрета на покупку российских углеводородов рождаются следующие предположения и прогнозы.

1. Европа, США законодательно перешли (а скоро — или если? — и китайцы перейдут) на ввод генераций с только возобновляемыми источниками энергии. Скоро, очень скоро смысла в большом объёме сырой нефти не будет.

2. Приберут к рукам Бахрейн с его «гигантскими запасами» американцы (через саудитов, возможно). Чтобы просто держать «неприкосновенный запас» традиционных ископаемых.

3. В любом случае все эти новости — ужасны для России, которой просто некуда будет девать свои углеводороды. Даже если наша страна каким-до чудом научится их перерабатывать. Но даже если научится — куда будет девать переработку, если весь наш традиционный рынок сбыта, включая пресловутый Китай, сам прекрасно перерабатывает углеводородное сырьё?

4. И как частность, но касающаяся нас, — вопрос с Сургутом и Югрой. Вопрос о так называемом их будущим просто закрыт. Уже сегодня. Это будет один огромный город-призрак, регион-призрак.

Нет?