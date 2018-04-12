34 миллиарда долларов спасают Сургутнефтегаз от санкций

Падение курса рубля и обвал российского фондовых индексов на фоне западных санкций в отношении российского бизнеса вызвали кратковременную панику на российских финансовых рынках. 11 апреля отечественная валюта подешевела до 65 и 80 рублей за доллар и евро соответственно. Падение котировок коснулось прежде всего компании UC Rusal, которая является одним из крупнейших в мире производителем алюминия и принадлежит российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.

6 апреля его имя попало в новый расширенный санкционный список, после чего стоимость акций компании на Гонконгской бирже рухнула вдвое. Вслед за «Русалом» посыпались и российские фондовые индексы: РТС потерял почти 10 процентов, а Московская биржа — почти 7 процентов. Общие потери всех подпавших под санкции российских бизнесменов превысили 3 миллиарда долларов.

Под экономические ограничения попал и генеральный директор Сургутнефтегаза Владимир Богданов. Однако, как отмечают эксперты, для нефтегазовых компаний урон от финансовых бурь на фондовом рынке компенсируется высокими ценами на углеводороды – 11 апреля стоимость марки Brent достигла 73 долларов впервые с 2014 года. Благодаря этому Татнефть, Лукойл, «Сургутнефтегаз» и Газпром смогли полностью отыграть падение котировок.

«Если выразить нефть не в долларах, а в рублях, то такой индикатор сейчас находится на историческом максимуме (4450 рублей за Brent). Это крайне позитивный драйвер для улучшения финансовых показателей нефтяных компаний. – рассказал siapress.ru финансовый советник Сургутского филиала БКС Александр Игнатов. - Что касается падения стоимости акций, то у нефтегазового сектора как раз именно по описанной выше причине достаточно ограниченный потенциал для снижения. Собственно, во вторник, когда был отскок на рынке, ряд представителей отрасли вообще целиком отыграли всю просадку предыдущего дня из-за слабости рубля».

Вместе с тем, колебания курса рубля способно серьезно повлиять на потребительские цены и привести к росту инфляции. По оценкам аналитиков, к концу года она может вырасти до 3-4%. В зоне риска оказывается прежде всего продуктовый ритейл и бытовая техника, уверенна старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова:

«Продуктовый ритейл обычно очень чувствителен к перепадам курсов валют, поэтому нельзя исключать повышения розничных цен в магазинах и сетях. Это потянет за собой продовольственную инфляцию и общий индекс потребительских цен. Первыми подорожают мясомолочная импортная продукция, овощи и фрукты.

Цены на промышленную группу товаров будут передвигаться в соответствии с собственными представлениями ритейла о будущих курсах. Та техника, что стоит сейчас в магазинах, была куплена по цене доллара не выше 57 руб., поэтому даже если сейчас отпускная цена товара в наличии увеличится, это будет исключительно желанием сети заработать больше на валютной панике».

По некоторым оценкам, стоимость бытовой техники может вырасти на 10-15 процентов. И хотя повышение будет постепенным, высокие цены сохранятся надолго. Но делать какие-либо долгосрочные прогнозы преждевременно, пока рынок не закончит реагировать на изменение внешнего фона, призывают эксперты. Если на бизнесе отразится скачки биржевых индексов, то известно об этом станет позже. В теории слабый рубль способствует улучшению внутреннего производства и укреплению позиций товаров российского производства на мировом рынке за счет дисконта в курсах.

В условиях финансовой неопределенности ключевым становится способность правительства удержать экономическую стабильность и поиск резервов для развития.

«ЦБ РФ обладает резервами в размере почти 460 миллиардов долларов. Однако в России мегарегулятор таргетирует инфляцию, а не валютный курс. - объясняет директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев. - Есть все шансы, что рублевые пары могут на короткий период вернуться к уровням 2015 года. Напомним, что 23-25 августа 2015 года доллар США стоил 71,4 рубль, а евро торговался по 83,1 рубля. Вместе с тем введение административного регулирования валютного рынка и появление черного рынка валюты пока очень маловероятно. Так что серьезного повода для беспокойства действительно нет».

Стабильным выглядит и положение «Сургутнефтегаза», чей резерв в 34 миллиарда долларов обеспечивает компании спокойное развитие в условиях санкций. Если курс рубля упадет, то прибыль компании увеличится автоматически, как и дивиденды по привилегированным акциям. Это обеспечивает экономике Сургута и округа значительный запас прочности.

Главной угрозой для российской экономики по-прежнему остаются внешние угрозы и в случае ужесточения санкций ситуация резко ухудшится. Пока что нас поддерживают высокие цены на углеводороды, но долго это не продлится. Сейчас рост нефтяных котировок поддерживается за счет напряженной обстановки в Сирии, но одновременно с этим растет риск интенсификации экономической блокады из-за «дела Скрипалей».

На этом фоне кажется удивительным спокойствие правительства. Премьер Дмитрий Медведев в ходе встречи с депутатами Госдумы назвал ситуацию в экономике «абсолютно стабильной» и продолжил придерживаться мнения, что санкции являются благом для России. С учетом роста политической неопределенности и раскручивания маховика санкции такая невозмутимость может выглядеть как отсутствие стратегии. А это куда опаснее чем новые ограничения для российской экономики.