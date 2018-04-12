​161 тысяча квадратных метров сургутских дорог будет отремонтировано в 2018 году // ВИДЕО

161 тысяча квадратных метров — такой объем городских дорог планируется отремонтировать в 2018 году. На это выделен бюджет в размере 389 миллионов рублей. Также свое участие в ремонте подтвердил «Сургутнефтегаз». Сейчас обсуждаем объем участия предприятия.
Какие дороги попали в ремонтную кампанию этого года:
- ул. Югорский тракт (на участке от спорт. базы «Здоровье») до ул. Заячий остров);
- ул. Электротехническая (на участке от ж/д переезда до ул. Энергостроителей);
- ул. Энергостроителей (подъездная автодорога № 3);
- ул. Туманная (автодорога в районе управления строительством ГРЭС-2);
- автодорога к пож. депо № 2 (а/д к пос. Финский);
- ул. Контейнерная;
- ул. 30 лет победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки Кольцо ГРЭС);
- ул. 50 лет ВЛКСМ.