20 случаев, когда сургутянин может бесплатно получить юридическую помощь // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Югорчане могут обратиться в государственное юридическое бюро округа и к некоторым местным адвокатам за бесплатной юридической помощью. Они, следуя указаниям федерального и местного закона, должны консультировать людей в устной и письменной форме, составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, представлять клиента в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.
Кому положена бесплатная юрпомощь?
- граждане, если его среднедушевой доход или доход семьи ниже местного прожиточного минимума;
- инвалиды I и II группы, неработающие инвалиды III группы;
- Пожилые люди старше 65 лет;
- ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
- вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны;
- ветераны боевых действий и члены семей умерших ветеранов боевых действий;
- многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет родители в неполных семьях;
- дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители;
- лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
- усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей;
- пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях соцобслуживания, предоставляющих соцуслуги в стационарной форме;
- несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, или отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;
- югорчане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях округа, в соответствии с перечнем населенных пунктов, утвержденных правительством;
- представители малочисленных народов: являющиеся субъектами права традиционного природопользования, ведущие традиционный образ жизни; проживающие в сельской местности, для которых виды традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизнеобеспечения;
- представители общественных организаций малочисленных народов, не имеющих статуса юридического лица;
- люди, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;
- лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и подобные ситуации), которую они не могут преодолеть самостоятельно.
- граждане, пострадавшие в результате ЧС, и их близкие родственники (в случае смерти первых); люди, здоровью которых причинен вред в результате ЧС; граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество, либо документы в результате ЧС;
- лица, которым право на получение бесплатной юрпомощи предоставлено иными федеральными законами и законами субъектов РФ;
- граждане, имеющие право на бесплатную юрпомощь по закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
С какими проблемами можно обратиться?
- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимостью, государственной регистрацией прав на нее и сделок с ней, если такое жилье является единственным жилым помещением гражданина и его семьи;
- признание права на жилое помещение, предоставление его по договору соцнайма или договору найма специализированного жилого помещения, расторжение и прекращение таких договоров, выселение из жилого помещения;
- признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находится дом, являющийся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
- защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг;
- отказ работодателя в заключении трудового договора, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда, причиненного неправомерными действиями/бездействием работодателя;
- признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
- предоставление мер соцподдержки, оказание малоимущим гражданам государственной соцпомощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;
- установление и оспаривание отцовства/материнства;
- реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
- ограничение дееспособности и рассмотрение заявления о признании гражданина недееспособным;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
- рассмотрение вопросов традиционного природопользования, землепользования для представителей малочисленных народов;
- установление факта национальной принадлежности к числу малочисленных народов (ханты, манси, ненцы).
- в случае взыскания алиментов;
- если гражданин пострадал от недобросовестных застройщиков
Какие документы нужны?
Для получения бесплатной юридической помощи необходимо вместе с заявлением об представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий отнесение его к одной из вышеперечисленных категорий граждан.
Список югорских адвокатов (с разбивкой по муниципалитетам), оказывающих бесплатную юридическую помощь в этом году, а также их контакты и места работы можно посмотреть тут
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Мало того что куча собрать справок надо людям, получить что бы консультацию, так еще ее и государство адвокатам оплачивает...