20 случаев, когда сургутянин может бесплатно получить юридическую помощь // КОНСУЛЬТАЦИЯ

Югорчане могут обратиться в государственное юридическое бюро округа и к некоторым местным адвокатам за бесплатной юридической помощью. Они, следуя указаниям федерального и местного закона, должны консультировать людей в устной и письменной форме, составлять заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, представлять клиента в судах, государственных и муниципальных органах и организациях.

Кому положена бесплатная юрпомощь?

граждане, если его среднедушевой доход или доход семьи ниже местного прожиточного минимума; инвалиды I и II группы, неработающие инвалиды III группы; Пожилые люди старше 65 лет; ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий и члены семей умерших ветеранов боевых действий; многодетные родители и воспитывающие детей в возрасте до 14 лет родители в неполных семьях; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью; усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей; пожилые люди и инвалиды, проживающие в организациях соцобслуживания, предоставляющих соцуслуги в стационарной форме; несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, или отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители; югорчане, проживающие в труднодоступных и малонаселенных местностях округа, в соответствии с перечнем населенных пунктов, утвержденных правительством; представители малочисленных народов: являющиеся субъектами права традиционного природопользования, ведущие традиционный образ жизни; проживающие в сельской местности, для которых виды традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизнеобеспечения; представители общественных организаций малочисленных народов, не имеющих статуса юридического лица; люди, признанные судом недееспособными, а также их законные представители; лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (неспособность к самообслуживанию в связи с болезнью, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество и подобные ситуации), которую они не могут преодолеть самостоятельно. граждане, пострадавшие в результате ЧС, и их близкие родственники (в случае смерти первых); люди, здоровью которых причинен вред в результате ЧС; граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично иное имущество, либо документы в результате ЧС; лица, которым право на получение бесплатной юрпомощи предоставлено иными федеральными законами и законами субъектов РФ; граждане, имеющие право на бесплатную юрпомощь по закону «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».

С какими проблемами можно обратиться?

заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимостью, государственной регистрацией прав на нее и сделок с ней, если такое жилье является единственным жилым помещением гражданина и его семьи;

признание права на жилое помещение, предоставление его по договору соцнайма или договору найма специализированного жилого помещения, расторжение и прекращение таких договоров, выселение из жилого помещения;

признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находится дом, являющийся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);

защита прав потребителей в части предоставления коммунальных услуг;

отказ работодателя в заключении трудового договора, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда, причиненного неправомерными действиями/бездействием работодателя;

признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;

возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;

предоставление мер соцподдержки, оказание малоимущим гражданам государственной соцпомощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение;

установление и оспаривание отцовства/материнства;

реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;

ограничение дееспособности и рассмотрение заявления о признании гражданина недееспособным;

обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;

медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;

обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;

рассмотрение вопросов традиционного природопользования, землепользования для представителей малочисленных народов;

установление факта национальной принадлежности к числу малочисленных народов (ханты, манси, ненцы).

в случае взыскания алиментов;

если гражданин пострадал от недобросовестных застройщиков

Какие документы нужны?

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо вместе с заявлением об представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий отнесение его к одной из вышеперечисленных категорий граждан.

Список югорских адвокатов (с разбивкой по муниципалитетам), оказывающих бесплатную юридическую помощь в этом году, а также их контакты и места работы можно посмотреть тут

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