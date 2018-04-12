«Наши дети находятся в потенциальной опасности»

Эксперты Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском округе провели обследование благоустройства прилегающей территории у средней школы № 12 в Сургуте в рамках проекта ОНФ «Дорога в Школу». Кроме экспертов Народного фронта, на встрече присутствовали чиновники городской администрации и представители родительской общественности. Поводом для совместного рейда послужило коллективное обращение родителей и педагогов в региональный штаб ОНФ.

«Наши дети ежедневно находятся в потенциальной опасности – когда идут в школу, когда возвращаются домой. На прилегающей к школе территории нет ни одного лежачего полицейского, нет знаков «Осторожно, дети», машины проезжают очень часто - кто-то «срезает» светофор, или сами родители подвозят детей. Часто водители не соблюдают скоростной режим. А это дети - они бегают, играют, выбегают за территорию школы. Попасть под колеса автомобиля в сложившейся ситуации очень легко. Мы очень боимся этого, - рассказала мама пятиклассницы Наталья Волкова. - Неужели так дорого стоит монтаж хотя бы лежачих полицейских? Чтобы водители скорость снижали! У нас по осени родители организуют дружины вечером – с 17 до 20 часов – мы собираемся по 5-6 человек и делаем обход территории».

Для обеспечения собственной безопасности, каждый учащийся школы № 12 в обязательном порядке носит светоотражающие элементы, без которых в темное время суток на прилегающей к зданию школы территории в радиусе километра водителю не представляется возможным опознать пешехода.

«Дети падают, приходят домой с мокрыми ногами, из-за чего постоянно простывают. Территория здесь считается безхозной, ее не чистят, не убирают. Убираем мы – родители и учителя, организуем своими силами субботники. Возле садика, что по соседству, власти сделали в одно время благоустройство территории, а наш проблемный участок не тронули и дети ходят каждый день по одной дороге с машинами», – поделилась Елена Девяткова, и.о. управляющего Совета школы №12.

Как выяснили эксперты ОНФ в Югре, этот микрорайон нефтяники застроили в 80-ом году без благоустройства. Раньше рядом со школой была автостоянка, она была освещена. Года четыре назад ее убрали, чтобы освободить территорию для строительства спортивного комплекса. Однако строительство так и не началось, а на территории не осталось ни одного фонаря.

К слову, спортивный комплекс должен был появиться напротив 12-ой школы больше 10 лет назад. Но по непонятным причинам, вопрос затормозился где-то в кабинетах сургутской администрации, превратив быстровозводимый объект в долгострой.

По словам начальника дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства администрации Сургута Игоря Газизова, организационные вопросы по решению всех возникших на участке возле школы №12 проблем будут решены в ближайшее время.

По сообщению представителя администрации Сургута, городскими чиновниками совместно с ГИБДД были обследованы прилегающие территории 64 образовательных учреждений, чтобы определить необходимые мероприятия для повышения безопасности движения детей в школу. Теперь решение за главой города и депутатами. Когда из бюджета выделят средства, возле школ начнут устанавливать соответствующие знаки, монтировать искусственные неровности. Правда, когда это будет, точно сказать никто не берется.

Однако, прежде чем власти смогут приступить к реализации мероприятия, им еще предстоит определиться с юридическими основаниями для выполнения каких-либо ремонтных работ – эта территория на сегодняшний день не находится в муниципальной собственности.

«Касаемо бесхозности территории – в Департаменте архитектуры и градостроительства г. Сургута велась работа по межеванию земли, в частности микрорайона А. И сейчас, как раз, решается судьба этого участка – либо здесь будет территория общего пользования, либо какая-то аллея, сквер, либо что-то еще. Ответ на этот вопрос мы бы хотели услышать от живущих здесь людей. Мы открыты к диалогу». – добавил Игорь Газизов.

Как отметил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Югре Рустем Юсупов, важно, что представители власти пришли и ответили на вопросы жителей и школьного актива. Предварительные сроки по решению вопроса с дорожным движением и разработки плана расстановки предупредительных знаков определены на май текущего года. Родительский комитет получил право вносить свои предложения по развитию территории.

«Сейчас рассматривается вариант с полным перекрытием проблемной дороги. В ближайшем будущем напротив школы появится спортивный комплекс, на территории которого можно будет сделать проезд и стоянку с ограниченным доступом, что автоматически снимет существующие проблемы с безопасностью дорожного движения, - прокомментировал Юсупов. – Ситуация с 12-ой школой не единична, многие школы имеют проблемы с дорожным движением, освещением, что свидетельствует о несогласованности работы подведомственных структур администрации Сургута – департамента городского хозяйства и департамента образования».