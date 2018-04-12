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​Каждый получил свое, а то и больше // ИНФОГРАФИКА

Большая часть голосующей аудитории siapress.ru заявила, что в целом удовлетворена результатом кандидата, за которого голосовала на выборах президента. Таким образом, 44,3 процента респондентов считают, что выбранный ими кандидат получил справедливый процент, ещё 11,2 процента заявили, что их кандидат набрал даже больше чем они предполагали.

Лишь четверть (26,4 процента) опрошенных считают, что кандидат за которого они голосовали набрал голосов меньше, чем должен был. Оставшиеся 18,1 процента респондентов заявили, что не интересовались этой темой или вовсе не ходили на выборы.

Напомним, что по итоговым данным, которые были озвучены на заседании комиссии 23 марта, действующий президент Владимир Путин переизбрался на новый срок, получив 76,69 процентов голосов избирателей.

Подробней о результатах выборов читайте по ссылке.


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Сегодня в 10:55, просмотров: 133, комментариев: 1


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 11:50
Сурайкин мало получил!

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