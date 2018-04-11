«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»

Сургут всегда был местом, где активные люди могли реализовать себя, независимо от экономического положения в стране. Фирмы, небольшие предприятия и крупные компании возникали благодаря человеческой предприимчивости и смекалке. О том, как правильно подбирать себе команду, начинать свое дело и оставаться независимым порталу siapress.ru рассказал генеральный директор компании «Сибирский тракт» Виталий Барабаш.

- Чем занимается «Сибирский тракт»?

- Мы занимаемся производством металлоконструкций всех уровней сложности, рассчитанных на разных потребителей, от крупных игроков до мелкого частника. У нас налажено сотрудничество с нефтяными компаниями и предприятиями, которые занимаются монтажом мачт разного назначения в нашем округе. В такой работе предъявляются высочайшие требования к точности при производстве изделий. Вообще, наша компания изначально создавалась, чтобы при имеющихся возможностях можно было максимально охватить рынок. Под эту цель набирался персонал предприятия и формировался парк оборудования.

- Расскажите о том, как вы начинали.

- Началось все в 2010 году. У меня было 300 тысяч рублей личных сбережений, которые я хотел вложить в работу с металлоконструкциями. Я пришел к руководителю одной из сургутских компаний и сказал: У тебя есть большая территория, выдели мне маленький участок, я хочу заниматься бизнесом. Он дал небольшой участок и маленький кабинет с условием убрать оттуда весь хлам, а было его много. Я прибрался как мог, навел там порядок, но сразу платить ему за аренду не мог, о чем честно сообщил. Мы договорились, что я отдам деньги позже, когда получу первую прибыль. Однако была проблема – знаний моих явно не хватало. Я понял, что мне нужен человек, который меня всему научит и объяснит. Я стал чаще общаться с руководителями предприятий, заводить знакомых в этой области, искал нужных специалистов. Так постепенно я начал работать в отрасли.





- Изменилось ли как-то производство за прошедшие годы?

- Оно расширилось и изменилось весьма кардинально. За последние четыре года у нас появилось два новых цеха: покрасочный и механической обработки. До этого был только один цех – металлоконструкций, – который был построен сразу, как только компания появилась на рынке. При этом я не брал стороннего финансирования, просто все деньги, которые зарабатывало предприятие, вкладывал в производство.

- Насколько я знаю, до того, как заниматься бизнесом, у вас была военная карьера?

- Я в свое время заканчивал Высшее военное командно-инженерное училище на Западной Украине. Послужить мне, однако, не удалось, потому что начался распад Советского Союза. Я уволился из армии и уехал на родину – на Дальний Восток. На тот момент у меня не было достаточной практики в моей профессии и по этой причине мне было сложно найти себя в гражданских специальностях. Так как я уже был человеком семейным, то времени на поиски подходящей вакансии не было, поэтому я быстро закончил курсы и ушел «в моря» на рыболовном траулере.

Переехал на Сахалин, где тогда жила моя мама, и оттуда пять лет плавал в Южную Корею на рыболовном траулере. Работа очень тяжелая, рутинная. В какой-то момент я понял, что, если не завяжу с морем, то окончательно в него влюблюсь. Тогда я решил приехать в Сургут, здесь закончил СурГУ по специальности «административное управление» и работал в области ГСМ, благо моя военная специальность это позволяла. Чем дольше трудился в этой отрасли, тем отчетливее понимал, что эта сфера мне не очень интересна – больше привлекала работа с металлом – поэтому и принял решение заниматься металлоконструкциями.

- Каких людей вы принимаете к себе на работу, а самое главное, по какому принципу?

- Я старался подбирать людей, чьи взгляды максимально соответствовали моим. На все: на дисциплину, на отношения, на какие-то черты характера и так далее. В первую очередь, это конечно бывшие военные. Мне эти люди близки по духу, поэтому я отдавал им предпочтение. Взять, например, моего инженера-технолога цеха металлоконструкций, которого я считаю настоящим самородком и уникумом. Он закончил Калининградское Высшее инженерное училище инженерных войск по специальности «фортификация и маскировка». Это учебное заведение хоть и является военным, но имеет уклон в академическую науку, поэтому качество выпускников там высочайшее.

- Но так людей искать тяжело и долго…

- Разумеется, я отдавал предпочтение людям с военным прошлым, но не делал его необходимым условием при найме на работу. Если мне попадался человек с резюме подобного характера, то я старался его удержать, заинтересовать, замотивировать, даже шел на какие-то издержки. Вот есть у меня начальник базы. Он офицер-подводник, долго плавал, потом уволился и занимался военным строительством.

После переезда на Север работал в компаниях, которые изготавливают металлоконструкции. Когда я узнал, что он из офицеров, то сразу ухватился за этого человека и уже много лет мы работаем вместе. В общей сложности, примерно половина сотрудников раньше имела отношение к армии. Хотя мой зам по производству – человек гражданский, но обладает удивительным талантом решать практически любые производственные задачи.

- Как изменился коллектив за все эти годы?

- Статистику я не вел, но изменения происходят по мере роста производства, если квалификация какого-то сотрудника не соответствует новым задачам и вызовам. При этом я не махал шашкой, не увольнял сразу человека, а предлагал ему другую должность. Последние масштабные изменения произошли два года назад – я взял новых перспективных сотрудников.

- Насколько вы вовлечены в процесс производства?

- На 100 процентов. Я не скажу конечно, что все производственные процессы я знаю на отлично, но ситуацию стараюсь контролировать. Для меня, как для руководителя, этого вполне достаточно.

- Вы работаете как с мелкими частниками, так и с крупными компаниями. Какая у вас в таком случае модель распространения?

- Мы даем много рекламы, в том числе в интернете, это помогает при работе с частниками. Еще хорошо работает «сарафанное радио», все-таки город у нас не очень большой. Если кому-то нужны какие конструкции для дачи, то они могут просто прийти к нам на базу, и мы подберем для них что-нибудь. Больше того, в некоторых случаях мы можем отдать нашу продукцию по себестоимости или с минимальной наценкой. Из-за специфики нашего производства на мелких покупателях бизнес построить почти невозможно, а значит для нас просто нет смысла как-то повышать цены. Но если речь идет о крупной компании, то разумеется с ними уже будем вести переговоры исходя из своих экономических интересов.

- Где вы закупали оборудование для предприятия и откуда берете сырье для работы?

- Почти все станки у нас отечественного производства, произведены в Башкирии. Что касается сырья, то в основном берем его у местных компаний, так проще в плане логистики. Если же нужно что-то более эксклюзивное, то у меня есть поставщики в разных городах страны: Челябинск, Екатеринбург, Нижний Тагил. Мы получаем необходимые комплектующие, делаем всю конструкцию с нуля и отправляем ее заказчику. Единственно, финальную сборку производим не мы, монтажными работами наше предприятие не занимается.





- А нет желания начать?

- В моей отрасли еще очень много видов работ, зачем растрачивать себя, если рынок не полностью освоен. Многие пытаются себя реализовать в нашем деле, но быстро садятся в лужу. Зачастую молодые люди устраиваются в крупные компании, набирают себе базу клиентов и поставщиков, а затем решают уйти в свободное плавание, пытаются наладить бизнес. Это вполне нормальный период становления человека как предпринимателя, но увы, обычного желания мало. Я, например, в бизнес пришел в 38 лет, уже обладая профессиональным и жизненным опытом. Для того, чтобы заниматься своим делом, нужно прежде всего иметь характер. Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона никогда его не построит. Я скажу так: только тот может построить свое дело, кто знает цену копейки, кто умеет себе во всем отказывать, корпеть и копить, чтобы затем вложить деньги в дело.

- Какова текущая численность коллектива?

- Сейчас около 40 человек. Я каждого из них знаю и стараюсь придерживаться точечного подхода к людям. К своим сотрудникам подхожу индивидуально, а не как к массе. Если нужно решить какой-то личный вопрос, я сделаю все, что есть в моих силах. У меня ведь в основном работают специалисты и подбирать их нужно с умом. Можно конечно выйти на улицу, бросить палку и попасть по голове сварщику, но хорошего сварщика так не найдешь. А почему? Потому что хороший в цехе, а плохие – на улице. Они не работают над собой и не понимают, что пришло время становиться лучше.

- Вы не думали, что подходить к каждому сотруднику индивидуально будет все сложнее, если производство расширится?

- Я прекрасно понимаю, что так оно и будет. Мне уже сейчас все сложнее следовать этому принципу, я подолгу задерживаюсь на работе.

- Что делать в такой ситуации?

- Я для себя нашел решение. Нужно в коллективе воспитывать таких людей, которых я смогу наделять частью своих полномочий и возможностей. Нужно относится к людям так, чтобы они были рады с тобой общаться и касается это не только сотрудников, но и клиентов. Важна понимать, что первичны не деньги, а люди.

- В чем преимущество быть независимым предприятием, а не филиалом крупной компании?

- Преимущество прежде всего в том, что каждое решение принимаю только я и несу за него ответственность тоже только я. Это дает независимость и свободу. Я ложусь спать спокойно от понимания того, что мне никто не позвонит и не начнет спрашивать, почему я принял то или иное решение, даже если оно неверное. Это и преимущество, и недостаток в то же время.

- На ваш взгляд, предприниматель должен работать на свое благосостояние или на свой бизнес?

- Это палка о двух концах. С одной стороны, бизнесмен хочет получать какие-то блага и это правильно. Но с другой, если делать это основной целью, то предприятие не будет развиваться. Лично для меня главное – прежде всего, закрывать все сферы моей ответственности: зарплата, налоги. А если остались деньги на покупку нового оборудования, то тогда я буду абсолютно счастлив.

- Какие планы на будущее?

- Мне бы хотелось, чтобы мое предприятие работало круглосуточно. Чтобы у меня стояло новое оборудование. Чтобы мои сотрудники ходили в униформе и гордились тем, что работают в компании. Может быть это немного несовременно, но это то, что я считаю правильным.