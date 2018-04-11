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Мнение финансиста-3: Дорогая нефть и дешевый рубль – мечта министерства финансов

Фото: eadaily.com
Фото: eadaily.com

Если под финансовой стабильностью понимать стабильность бюджета, то Эльвира Набиуллина однозначно права. Дорогая нефть и дешевый рубль – просто мечта министерства финансов. Однако нельзя отрицать, что фундаментальный геополитический негатив очень серьезен. Ясно, что санкции будут только ужесточаться. Уже идут разговоры о запрете на покупку новых выпусков российских суверенных долгов. И самый больной вопрос в данном контексте – это, конечно, курс рубля.

ЦБ РФ обладает резервами в размере почти $460 млрд. Однако в России мегарегулятор таргетирует инфляцию, а не валютный курс. Есть все шансы, что рублевые пары могут на короткий период вернуться к уровням 2015 года. Напомним, что 23-25 августа 2015 года доллар США стоил 71,4 руб., а евро торговался по 83,1 руб. Вместе с тем введение административного регулирования валютного рынка и появление черного рынка валюты пока очень маловероятно. Так что серьезного повода для беспокойства действительно нет.

Мы также в очередной раз считаем нужным напомнить, что лучшей страховкой от девальвации являются привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Его денежная позиция в размере $34 млрд в период девальвации автоматически обеспечивает рост прибыли и дивидендных выплат держателям привилегированных бумаг.

«Сургутнефтегаз» – особая компания, это не только 60 млн тонн добычи, но и $34 млрд валютной денежной позиции. Если курс рубля упадет, то прибыль компании увеличится автоматически, как и дивиденды по привилегированным акциям. Но главное другое. Рано или поздно денежная позиция будет распределена между акционерами, что станет астрономической выплатой за всю историю российского рынка акций. Для сравнения, дивиденды всех российских компаний за прошлый год – это примерно $20 млрд, а здесь - $34 млрд.


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Сегодня в 16:50, просмотров: 2, комментариев: 0


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