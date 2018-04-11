Мнение финансиста-2: Первыми подорожают мясомолочная импортная продукция, овощи и фрукты

Пока рынок не закончил реагировать на изменение внешнего фона и страновую переоценку рисков, о каком-либо влиянии говорить преждевременно. Обычно бизнес готов к перепадам курсовых значений, для этого проводятся хеджевые операции и таким образом балансируются риски. Поэтому, если в бизнес и срикошетила биржевая качка, об этом мы узнаем позже. В теории слабый рубль способствует улучшению внутреннего производства и укреплению позиций товаров российского производства на мировом рынке за счет дисконта в курсах.

Продуктовый ритейл обычно очень чувствителен к перепадам курсов валют, поэтому нельзя исключать повышения розничных цен в магазинах и сетях. Это потянет за собой продовольственную инфляцию и общий индекс потребительских цен. Первыми подорожают мясомолочная импортная продукция, овощи и фрукты.

Цены на промышленную группу товаров будут передвигаться в соответствии с собственными представлениями ритейла о будущих курсах. Так уже было в декабре 2014 года, когда стоимость бытовой техники поднималась на глазах и потом так же быстро снижалась. Та техника, что стоит сейчас в магазинах, была куплена по цене доллара не выше 57 рублей, поэтому даже если сейчас отпускная цена товара в наличии увеличится, это будет исключительно желанием сети заработать больше на валютной панике.