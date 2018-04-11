16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,0626   EUR  79,2839  

Мнение финансиста: Падение рубля является позитивным фактором для нефтяных компаний

Фото: Интерфакс
Фото: Интерфакс

Если выразить нефть не в долларах, а в рублях, то такой индикатор сейчас находится на историческом максимуме (4450 рублей за Brent). Это крайне позитивный драйвер для улучшения финансовых показателей нефтяных компаний. Что касается падения стоимости акций, то у нефтегазового сектора как раз именно по описанной выше причине достаточно ограниченный потенциал для снижения.

Собственно, во вторник, когда был отскок на рынке, ряд представителей отрасли вообще целиком отыграли всю просадку предыдущего дня из-за слабости рубля: Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром. Поднятие курса USD/RUB позитивно для Сургутнефтегаза, при текущих ценах на нефть.

Подъем курса USD/RUB в среднесрочной перспективе, вероятно, будет способствовать небольшому росту инфляции. Период ее снижения, по всей видимости, уже закончился.

При условии, что доллар не будет сильно падать после прошедшей волны роста, а останется выше 60, большинство товаров, которые завязаны на импорт, могут показать опережающую динамику в плане роста цен относительно инфляции. Это как раз именно автомобили и цифровая техника.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 14:15, просмотров: 121, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»

«Тот человек, кто рассматривает бизнес как наличие джипа, портфеля и айфона, никогда его не построит»
Генеральный директор компании «Сибирский тракт» Виталий Барабаш о том, как работать на рыболовном траулере на Сахалине, начинать свое дело в 38 лет и что самое главное в предпринимательстве
Елена Калугина Сегодня в 16:00
70 0
Мнение финансиста-2: Первыми подорожают мясомолочная импортная продукция, овощи и фрукты

Мнение финансиста-2: Первыми подорожают мясомолочная импортная продукция, овощи и фрукты
О возможном росте потребительских цен на фоне падения курса рубля
Анна Бодрова, старший аналитик «Альпари» Сегодня в 15:25
89 0
Мнение финансиста: Падение рубля является позитивным фактором для нефтяных компаний

Мнение финансиста: Падение рубля является позитивным фактором для нефтяных компаний
Чем закончится нынешняя буря на финансовых рынках и что она принесет Сургутнефтегазу?
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Сегодня в 14:15
120 0
Управляющая компания искажает сведения перед населением

Управляющая компания искажает сведения перед населением

Комментарий Горводоканала о грязной воде в домах на Бульваре Свободы, 10 и 12
СГМУП "Горводоканал" Сегодня в 10:43
236 0
​Аудитория siapress.ru высказалась резко против повышения подоходного налога до 15 процентов // ИНФОГРАФИКА

​Аудитория siapress.ru высказалась резко против повышения подоходного налога до 15 процентов // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 09:11
208 1
За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас

За бездействие коммунальщиков ждут санкции от нас
​Сургутяне, когда вы говорите мне «наш двор никогда не убирают, снег не чистят», скорее всего, это значит, что территория ни за кем не закреплена
Вадим Шувалов, глава города Сургута 10 апреля в 17:28
560 8
Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района

Туда, где война. Семью беженцев из Украины выдворили из Сургутского района
"Если я вернусь обратно, буду вынужден надеть форму, взять в руки оружие и стрелять в моих друзей"
Лилия Сулейманова 10 апреля в 17:10
3480 15
134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

134 кг хлеба, булок и пирожных забраковали в Югре // ИНФОГРАФИКА

Редакция СИА-ПРЕСС 10 апреля в 16:46
374 0
Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА

Немалая часть аудитории siapress.ru ограничила свои походы в ТРЦ города после трагедии в Кемерово // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 10 апреля в 16:08
279 0
Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ

Куличи, порошок и купание в фонтане «Ауры»// ОБЗОР СОЦСЕТЕЙ
Анастасия Якупова 10 апреля в 14:02
360 0
«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

«Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа»

Коллектив Сургутского ЗСК почтил память Виктора Черномырдина
Анастасия Якупова 09 апреля в 16:54
594 0
​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель

​Концертный репертуар Сургутской филармонии на апрель
Приближается одно из самых ожидаемых и заметных событий в культурной жизни нашего региона – VI Молодёжный фестиваль искусств «Зелёный шум»
Пресс-служба Сургутской филармонии 09 апреля в 16:16
423 0
​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Почему в приложении и информационных табло отображается не весь общественный транспорт города? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Не все перевозчики за то, что их машины пропадают с карт, получают штрафы
Лилия Сулейманова 09 апреля в 14:54
469 1
​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города

​Пять причин купить жильё в 42-м микрорайоне города
Сургутяне оценили удобное расположение, широкий выбор квартир, доступные цены в новых домах Сибпромстроя
Полина Амирова 09 апреля в 14:39
401 0
​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»

​Владимир Глазырин: «От нашего решения зависят человеческие судьбы»
Интервью со старшим следователем сургутского УМВД
Елизавета Карпенко, для пресс-службы УМВД России по Сургуту 09 апреля в 12:46
393 1
Вера Куликова

Если снова ясли

Зачем нам опять поколение «недолюбленных»?
Вера Куликова 09 апреля в 12:25
603 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика