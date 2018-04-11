Мнение финансиста: Падение рубля является позитивным фактором для нефтяных компаний

Если выразить нефть не в долларах, а в рублях, то такой индикатор сейчас находится на историческом максимуме (4450 рублей за Brent). Это крайне позитивный драйвер для улучшения финансовых показателей нефтяных компаний. Что касается падения стоимости акций, то у нефтегазового сектора как раз именно по описанной выше причине достаточно ограниченный потенциал для снижения.

Собственно, во вторник, когда был отскок на рынке, ряд представителей отрасли вообще целиком отыграли всю просадку предыдущего дня из-за слабости рубля: Татнефть, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром. Поднятие курса USD/RUB позитивно для Сургутнефтегаза, при текущих ценах на нефть.

Подъем курса USD/RUB в среднесрочной перспективе, вероятно, будет способствовать небольшому росту инфляции. Период ее снижения, по всей видимости, уже закончился.

При условии, что доллар не будет сильно падать после прошедшей волны роста, а останется выше 60, большинство товаров, которые завязаны на импорт, могут показать опережающую динамику в плане роста цен относительно инфляции. Это как раз именно автомобили и цифровая техника.