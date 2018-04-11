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​Мусоровозы жаждут крови?

Трагедии со школьниками в Сургуте могут повториться

Утро среды 11-го апреля. На часах без десяти восемь. Школьники спешат на занятия, родители – на работу. Водитель мусоровоза — уже на работе, ему край, как надо проехать к домам на ул. Энергетиков 19 и 21. Но вот незадача: узкий проезд возле лицея заполонили легковушки, да еще и первоклашки под ногами болтаются! Ему ничего другого не остаётся, как максимально приблизиться к образовательному учреждению, и включить аварийку прямо возле входа…

Казалось бы, рядовое утро, только вот сургутянам этот эпизод наверняка напоминает другое —двухмесячной давности. А в пятидесяти метрах от лицея живет Светлана, мама первоклассника, погибшего под колесами такого же грузовика утром 6 февраля 2018 года.Она-то еще как помнит! Наверняка помнят и родители, которые выходили на митинг к 18 школе после трагедии. Помнят, и педагоги — до сих пор волосы шевелятся. Надеюсь, шевелятся и у чиновников, которые провели ни одно совещание по детской безопасности. Но почему же не помнят коммунальщики?

Предположим, что за руль сел новичок, и его не проинструктировали. Но хотя бы сарафанное радио, коллеги-водители могли шепнуть, мол, ты смотри, обходи школы и садики десятой дорогой от греха подальше. Но нет! Сегодня утром напористый мусоровоз пёр напролом — у него график!

Постойте, а как же обещания переноса часов обслуживания жилфонда на более поздние часы? Как же пересмотр маршрутов? Или пошумели и хватит? «И зажил пес как прежде… Со временем забылись прошлые неприятности…» Осталась лишь беспомощность должностных лиц.

Как пояснили корреспонденту siapress.ruв управляющей компании «ДЕЗ ВЖР», никакого документа, распоряжения, либо акта, который мог бы принудить подрядные организации изменить правила, не существует:

Ни один подрядчик, с которыми у нас заключены договоры, такой акт не подпишет – для этого нет законодательной базы. Неоднократно обсуждалось это на встречах по прошлому ЧП, но кроме как «рекомендовать», мы ничего иного предпринять не можем…

«Ни один подрядчик такой акт не подпишет, и график не сдвинет!»

Рекомендовали — не помогло. Большегруз припарковался у школы, и если никого не зацепил кузовом в слепой зоне, то перекрыл детям видимость точно. Остается только «рекомендовать» родителям рассчитывать только себя и на внимательность первоклашек. Всё забылось…

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Сегодня в 10:58, просмотров: 197, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:10
Что мешало набрать 76-10-02 и вызвать ГИБДД? Он же на тротуар наверное наехал? А так - да - привычная работа чиновников, ничего не делать, после ЧП провести совещания и с умным видом продолжить ничего не делать.

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